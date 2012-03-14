گشایش درهای مساجد یکساعت قبل از تحویل سال/ سال نو با دعا آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد به مناسبت فرا رسیدن نوروز آمده است: اینک که سال جدید فرا می‎رسد و طراوت بهار جسم و جانمان را فرا می‌‌گیرد و تکاپوی سازنده پایان سال برای آمادگی و استقبال از بهار در همه جا به چشم می‎آید شایسته است با همان نگاه برگرفته از آموزه‎های دینی و سیره نورانی حضرات معصومین (ع) با برنامه‎ریزی و تدبیر حکیمانه فرصت پیشواز نوروز و تحویل سال را به جلوه‎ای روشن و جذاب از ارتباط با خدای مهربان و راز و نیاز با یگانه هستی، توسل به عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عج) و تجلی یاد عطرآگین شهیدان عزیزمان تبدیل کنیم.

امسال که در گردش زمین و زمان، موعد تحویل سال قدیم به جدید و تغییر زمستان به بهار اول صبح انجام می‎پذیرد، مساجد، این خانه‎های خدا و مردم و جایگاه خلوت انس با خدا می‌توانند کانون ذکر و معراج معنوی و پایگاه عبادت و محبت باشند.

از اینرو زیباست اگر اولین ساعت از سال نو و نخستین لحظات از بهار با دعا و مناجات و ذکر و توسل آغاز گردد و به استماع مشتاقانه پیام نوروزی رهبر فرزانه بگذرد و با تعمیق پیوند مؤمنان و زیارت اخوان ادامه یابد.

بر این اساس استدعا دارد با تدابیر مسئولان مساجد، درهای مساجد استان تهران از یک ساعت قبل از تحویل سال به روی مؤمنان گشوده شود و با برنامه‏هایی که نشان از نشاط معنوی و طراوت بهاری دارد بهترین لحظات خاطره انگیز معنوی پدید آید.