گشایش درهای مساجد یکساعت قبل از تحویل سال/ سال نو با دعا آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد به مناسبت فرا رسیدن نوروز آمده است: اینک که سال جدید فرا میرسد و طراوت بهار جسم و جانمان را فرا میگیرد و تکاپوی سازنده پایان سال برای آمادگی و استقبال از بهار در همه جا به چشم میآید شایسته است با همان نگاه برگرفته از آموزههای دینی و سیره نورانی حضرات معصومین (ع) با برنامهریزی و تدبیر حکیمانه فرصت پیشواز نوروز و تحویل سال را به جلوهای روشن و جذاب از ارتباط با خدای مهربان و راز و نیاز با یگانه هستی، توسل به عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عج) و تجلی یاد عطرآگین شهیدان عزیزمان تبدیل کنیم.
امسال که در گردش زمین و زمان، موعد تحویل سال قدیم به جدید و تغییر زمستان به بهار اول صبح انجام میپذیرد، مساجد، این خانههای خدا و مردم و جایگاه خلوت انس با خدا میتوانند کانون ذکر و معراج معنوی و پایگاه عبادت و محبت باشند.
از اینرو زیباست اگر اولین ساعت از سال نو و نخستین لحظات از بهار با دعا و مناجات و ذکر و توسل آغاز گردد و به استماع مشتاقانه پیام نوروزی رهبر فرزانه بگذرد و با تعمیق پیوند مؤمنان و زیارت اخوان ادامه یابد.
بر این اساس استدعا دارد با تدابیر مسئولان مساجد، درهای مساجد استان تهران از یک ساعت قبل از تحویل سال به روی مؤمنان گشوده شود و با برنامههایی که نشان از نشاط معنوی و طراوت بهاری دارد بهترین لحظات خاطره انگیز معنوی پدید آید.
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