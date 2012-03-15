تائید صلاحیت 9 شرکت بازرسی فنی در کشور انجام شد

محمدحسین کلانترمعتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کمیته تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی با حضور مسئولان فنی برگزار شد.



وی گفت: در این جلسات گزارشها و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و با صدور گواهینامه برای پنج شرکت بازرسی بر اساس الزامات استاندارد 17020 در زمینه های مربوطه موافقت شد.

رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: جلسه کمیته تائید صلاحیت مراکز بازرسی جوش در سال جاری با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد.

صدور و تجدید گواهینامه های مراکز بازرسی جوش بررسی شد

وی افزود: در این جلسه صدور و تجدید گواهینامه های مراکز بازرسی جوش و بازرسی فنی مخازن تحت فشار زیر بر اساس الزامات استاندارد ایران ایزو-آی ای سی 17020 مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

کلانترمعتمدی ادامه داد: در این زمینه به روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی فنی" و گزارشات و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز مربوطه نیز توجه شده است.

رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گفت: در نهایت با صدور و تجدید دو گواهینامه در زمینه های "بازرسی مخازن تحت فشار و اتمسفریک (بدون فشار) و انواع سیلندرهای درز دار و بدون درز " و "بازرسی فنی مخازن تحت فشار، دیگ های بخار و بویلرها" موافقت شده است.