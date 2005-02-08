به گزارش خبرگزاري "مهر"، روحاني كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما سخن مي گفت، با اشاره به مذاكرات كشورمان با سه كشور اروپايي ، گفت : مبناي توافق با سه كشور اروپايي مذاكرات سه ماهه بود، كه 15 ماه مارس ايـن دوره سه ماهه به پايان مي رسد .

دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه مجموع مذاكرات گذشته مناسب، اما كمتر ازحد انتظار جمهوري اسلامي ايران بود، گفت : نگاه 2 طرف به كار گروه هسته اي معطوف شده اسـت تا به تناسب كار اين گروه مـذاكـرات 2 گروه ديگر پيشرفت كند .

روحاني خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران بطور جدي وارد مذاكره و براي هر سه گروه دستور كار مذاكراتي تهيـه شـده اسـت و اگر مذاكرات بر مبناي طرحهاي ايران پيشرفت داشته باشد، ظرف سه ماه آينده موفقيت هاي قابـل ملاحظه اي بدست خواهد آمد .

دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه بحث تضمين هاي عيني براي آغاز غني سازي به كندي پيش مي رود، تصريح كرد: تا آغاز سال نو جمع بندي مذاكـرات و حسن نيت اروپايـي ها به اطلاع مردم خـواهـد رسيد .

وي تصريح كرد: مذاكرات براي دوره بلند مدت نيست و به اروپايي ها نيز اعلام شـده اسـت كه دوران مذاكرات چند ماهه است و به سـال نخواهد كشيد و شرط ادامـه مـذاكـرات نيـز پيشرفت مذاكرات است بنابراين اگر درپايان اسفند مذاكرات درحال پيشرفت نباشد، مجبور به ادامه مذاكرات نيستيم .

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روحانيپيشرفتفنآوريهسته اي را چشمگيـر دانستو افزود: امروز توان انجامعمـليـات از معدنتا كيكزرد و اورانيومغنيشدهو تهيهقرصهايسوخترا داريمو ميتـوانيـم مدعيباشيمكهسيكلتـهيـه سـوخـترا در اختيار داريم

دبير شورايعالي امنيت ملـي اضـافـه كـرد: اروپايي ها تهديدها و خطوط قرمز ايران را شناخته اند و مي دانند كه از حـق مـسلـم و قانوني خود نخواهيم گذشـت و تيـم مـذاكـره كننده ايراني نيز مرز چانه زني اروپاييهـا را مي دانند .

روحاني با بيان اينكه استفاده از سلاحهـاي كشتارجمعي درسياستهاي دفـاعـي و دكتـريـن امنيت ملي ايران هيچگاه جايي نداشته است، گفت : ايران در تمام معاهدات سلاحهاي كشتـار جمعي عضو و محدوديتهاي ايـن معـاهـدات را پذيرفته است به شرط آنكه ازمزاياي معاهدات نيز برخوردار باشد .

وي گفت : سال گذشته آمريكايي ها با بهانـه تلاش ايران بـراي دستـرسـي بـه سـلاح اتمـي توانستند افكار عمومـي جهـان را بـا خـود همراه و درميان دولتهاي غربي اجماع ايجاد كنند و قطعنامه تندي برضد ايران به تصويب برسانند، اما اكنون آمـريكـا فقـط يكـي دو كشور به همراه خود دارد و حرف آمريكـا از لحاظ حقوقي خـريـدار نـدارد و گـزارشهـاي آژانس نيز ادعاهـاي آمـريكـا و انحـراف فعاليتهاي هستهاي ايران را رد مي كند و بــا قطعنامه اخير، آمريكايي ها نيز بـه شـكسـت خود اعتراف كردند .

روحاني با بيان اينكه در حمله نظامـي هيـچ چيز عايد آمريكاييها نمي شود، گفت : فن آ وري هسته اي ايران نزد دانشمندان و متخصصان علم هسته اي و كارگاههاي سراسر كشور است كه تمامي آنها توان ساخت سانتريفوژ را دارند، بنابراين آمريكا با حمله نظامي قادر نيست امكانـات، ذخاير و معادن هسته اي ايران را از بيـن ببرد .

روحاني با اشاره به اظهارات اخير بوش برضد ايران، گفت : آمريكا در سياست خـارجـي خـود همواره دشمني ترسيم مي كند و آن را بزرگ جلوه مي دهند و دوران جنگ سرد ديكتاتوري مانند صدام، جنگ كويت و يازده سـپتـامبـر بستر مناسبي را براي اجراي چنين سيـاستـي فراهم كرده بود .

وي اضافه كرد: آمريكا در افغـانـستـان بـا گروهي بنام طالبان و درعراق با ديكتاتوري بدون پشتوانه مردمي مواجه بود، اما ايـران علاوه برداشتن پشتوانه مـردمـي و جـايگـاه مناسب نزد ساير ملل امكاناتي مانند خليج فارس و تاثيـرگـذاربودن بـر نفـت منـطقـه را دارد، بنابراين آمريكا با حمله نظامـي چيـزي بـه دست نمي آورد، اما خيلي چيـزهـا را از دسـت مي دهد .

دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه آمريكا مجبور به پذيرش انتخابات در عـراق است ، گفت: فشار نداي مرجعيت عراق، آمريكـا را درعراق به زانو درآورد و فرياد آيت اللـه سيستاني حيثيت اشغالگران را زيرسئوال برد و در نهايت مجبور به پذيرش انتخابات شدند، اما اكنون از نتيجه انتخابات راضي نيستند و علت چنين نتيجه اي در انتخابات را تاثير و نفوذ ايران در عراق مي دانند .

وي مسايل داخلي ايران ماننـد انـتخـابـات رياست جمهوري را در اظهارات اخيربوش موثر دانست و افزود: تهديد آمريكا در بعد فشار سياسي، استمرار جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و فشار اقتصادي جدي است، اما دربخش حملـه نظامي جدي نيست زيرا شرايط ايران، منطقه، بين الملل و آمريكا براي تحقق اين تهـديـد فراهم نيست .

دبير شورايعالي امنيت ملي تصريح كرد: تنها بهانه آمريكا براي اجراي تهديـد نـظامـي بهانه سلاح هسته اي است، اما تا زمانـي كـه مذاكرات ايران واروپا ادامه دارد و ايران با آژانس همكاري مي كنـد، آمـريكـا چـنيـن بهانه اي نخواهند داشت .

وي تلاش آمريكا براي ايجاد خاورميانه بزرگ و مخالفت هاي ايـران را از ديگـر عـوامـل اظهارات اخير بوش دانست و افزود : خاورميانه بزرگ به معناي حذف فرهنگ اسلام ، بسترسازي براي سلطه سياسي و اقتصادي رژيم اشغالگـر قدس و سلطه دائمي آمريكا بر منطقه حسـاس خاورميانه است و آمريكا، جمهوري اسـلامـي ايران را بزرگترين مانع تحقق اهـداف خـود ميداند.

روحاني اظهارداشت : آمريكا از گسترش مذاكرات ايران و اروپا راضي نيست و ادامه مذاكرات را به نفع خود نمي داند و نميتواند آن را تحمل كند .

حسن روحاني با بيان اينكه ايران هيـچگـاه تا اين اندازه قدرتمند و بانفوذ نبوده است، تصريح كرد: در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامـي نيروي مسلح قوي در كشـور نبـود و سـراسـر كشور بحراني بود اما با رهبري حضرت امـام ( ره) توكل به خدا و پشتوانه مـردم تمـام اين توطئه ها خنثي شد و هشت سال جنگ استكبار با ايران نيز به لطف خدا و رشادت فرزندان اين ملت پـايـان يـافـت و اكنـون شرايط خوبي در كشور حاكم است و توان نظامي ايران با هيچ زماني قابل مقايسه نـيسـت و تمام گروهها و احزاب در برابـر نيـروهـاي خارجي متحد و يكپارچه هستند .

دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه هيچ ملتي نبايد از تهديدهـا و آسيـب هـاي احتمالي غافل باشد؛ گفت : اگـر وحـدت ملـي و انـسجـام گروهها حفظ و اعتماد متقابل مردم و دولـت ايجاد شود، ارزشهاي مردم و حكومت مـشتـرك باشد و همچنين مسير رشد و توسعه را طي كند، با توكل به خدا كشور از بزرگترين تهديدات داخلي و ت هديدهاي خـارجـي مـحفـوظ خواهد ماند .