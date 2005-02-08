به گزارش خبرگزاري "مهر"، روحاني كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما سخن مي گفت، با اشاره به مذاكرات كشورمان با سه كشور اروپايي، گفت : مبناي توافق با سه كشور اروپايي مذاكرات سه ماهه بود، كه 15 ماه مارس ايـن دوره سه ماهه به پايان مي رسد.
دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه مجموع مذاكرات گذشته مناسب، اما كمتر ازحد انتظار جمهوري اسلامي ايران بود، گفت : نگاه 2 طرف به كار گروه هسته اي معطوف شده اسـت تا به تناسب كار اين گروه مـذاكـرات 2 گروه ديگر پيشرفت كند.
روحاني خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران بطور جدي وارد مذاكره و براي هر سه گروه دستور كار مذاكراتي تهيـه شـده اسـت و اگر مذاكرات بر مبناي طرحهاي ايران پيشرفت داشته باشد، ظرف سه ماه آينده موفقيت هاي قابـل ملاحظه اي بدست خواهد آمد.
دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه بحث تضمين هاي عيني براي آغاز غني سازي به كندي پيش مي رود، تصريح كرد: تا آغاز سال نو جمع بندي مذاكـرات و حسن نيت اروپايـي ها به اطلاع مردم خـواهـد رسيد.
وي تصريح كرد: مذاكرات براي دوره بلند مدت نيست و به اروپايي ها نيز اعلام شـده اسـت كه دوران مذاكرات چند ماهه است و به سـال نخواهد كشيد و شرط ادامـه مـذاكـرات نيـز پيشرفت مذاكرات است بنابراين اگر درپايان اسفند مذاكرات درحال پيشرفت نباشد، مجبور به ادامه مذاكرات نيستيم.روحاني پيشرفت فن آوري هسته اي را چشمگيـر دانست و افزود: امروز توان انجام عمـليـات از معدن تا كيك زرد و اورانيوم غني شده و تهيه قرصهاي سوخت را داريم و مي تـوانيـم مدعي باشيم كه سيكل تـهيـه سـوخـت را در اختيار داريم.
دبير شورايعالي امنيت ملـي اضـافـه كـرد: اروپايي ها تهديدها و خطوط قرمز ايران را شناخته اند و مي دانند كه از حـق مـسلـم و قانوني خود نخواهيم گذشـت و تيـم مـذاكـره كننده ايراني نيز مرز چانه زني اروپاييهـا را مي دانند.
روحاني با بيان اينكه استفاده از سلاحهـاي كشتارجمعي درسياستهاي دفـاعـي و دكتـريـن امنيت ملي ايران هيچگاه جايي نداشته است، گفت: ايران در تمام معاهدات سلاحهاي كشتـار جمعي عضو و محدوديتهاي ايـن معـاهـدات را پذيرفته است به شرط آنكه ازمزاياي معاهدات نيز برخوردار باشد.
وي گفت: سال گذشته آمريكايي ها با بهانـه تلاش ايران بـراي دستـرسـي بـه سـلاح اتمـي توانستند افكار عمومـي جهـان را بـا خـود همراه و درميان دولتهاي غربي اجماع ايجاد كنند و قطعنامه تندي برضد ايران به تصويب برسانند، اما اكنون آمـريكـا فقـط يكـي دو كشور به همراه خود دارد و حرف آمريكـا از لحاظ حقوقي خـريـدار نـدارد و گـزارشهـاي آژانس نيز ادعاهـاي آمـريكـا و انحـراف فعاليتهاي هستهاي ايران را رد مي كند و بــا قطعنامه اخير، آمريكايي ها نيز بـه شـكسـت خود اعتراف كردند.
روحاني با بيان اينكه در حمله نظامـي هيـچ چيز عايد آمريكاييها نمي شود، گفت : فن آوري هسته اي ايران نزد دانشمندان و متخصصان علم هسته اي و كارگاههاي سراسر كشور است كه تمامي آنها توان ساخت سانتريفوژ را دارند، بنابراين آمريكا با حمله نظامي قادر نيست امكانـات، ذخاير و معادن هسته اي ايران را از بيـن ببرد.
روحاني با اشاره به اظهارات اخير بوش برضد ايران، گفت : آمريكا در سياست خـارجـي خـود همواره دشمني ترسيم مي كند و آن را بزرگ جلوه مي دهند و دوران جنگ سرد ديكتاتوري مانند صدام، جنگ كويت و يازده سـپتـامبـر بستر مناسبي را براي اجراي چنين سيـاستـي فراهم كرده بود.
وي اضافه كرد: آمريكا در افغـانـستـان بـا گروهي بنام طالبان و درعراق با ديكتاتوري بدون پشتوانه مردمي مواجه بود، اما ايـران علاوه برداشتن پشتوانه مـردمـي و جـايگـاه مناسب نزد ساير ملل امكاناتي مانند خليج فارس و تاثيـرگـذاربودن بـر نفـت منـطقـه را دارد، بنابراين آمريكا با حمله نظامـي چيـزي بـه دست نمي آورد، اما خيلي چيـزهـا را از دسـت مي دهد.
دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه آمريكا مجبور به پذيرش انتخابات در عـراق است، گفت: فشار نداي مرجعيت عراق، آمريكـا را درعراق به زانو درآورد و فرياد آيت اللـه سيستاني حيثيت اشغالگران را زيرسئوال برد و در نهايت مجبور به پذيرش انتخابات شدند، اما اكنون از نتيجه انتخابات راضي نيستند و علت چنين نتيجه اي در انتخابات را تاثير و نفوذ ايران در عراق مي دانند.
وي مسايل داخلي ايران ماننـد انـتخـابـات رياست جمهوري را در اظهارات اخيربوش موثر دانست و افزود: تهديد آمريكا در بعد فشار سياسي، استمرار جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و فشار اقتصادي جدي است، اما دربخش حملـه نظامي جدي نيست زيرا شرايط ايران، منطقه، بين الملل و آمريكا براي تحقق اين تهـديـد فراهم نيست.
دبير شورايعالي امنيت ملي تصريح كرد: تنها بهانه آمريكا براي اجراي تهديـد نـظامـي بهانه سلاح هسته اي است، اما تا زمانـي كـه مذاكرات ايران واروپا ادامه دارد و ايران با آژانس همكاري مي كنـد، آمـريكـا چـنيـن بهانه اي نخواهند داشت.
وي تلاش آمريكا براي ايجاد خاورميانه بزرگ و مخالفت هاي ايـران را از ديگـر عـوامـل اظهارات اخير بوش دانست و افزود : خاورميانه بزرگ به معناي حذف فرهنگ اسلام، بسترسازي براي سلطه سياسي و اقتصادي رژيم اشغالگـر قدس و سلطه دائمي آمريكا بر منطقه حسـاس خاورميانه است و آمريكا، جمهوري اسـلامـي ايران را بزرگترين مانع تحقق اهـداف خـود ميداند.
روحاني اظهارداشت : آمريكا از گسترش مذاكرات ايران و اروپا راضي نيست و ادامه مذاكرات را به نفع خود نمي داند و نميتواند آن را تحمل كند.
حسن روحاني با بيان اينكه ايران هيـچگـاه تا اين اندازه قدرتمند و بانفوذ نبوده است، تصريح كرد: در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامـي نيروي مسلح قوي در كشـور نبـود و سـراسـر كشور بحراني بود اما با رهبري حضرت امـام (ره) توكل به خدا و پشتوانه مـردم تمـام اين توطئه ها خنثي شد و هشت سال جنگ استكبار با ايران نيز به لطف خدا و رشادت فرزندان اين ملت پـايـان يـافـت و اكنـون شرايط خوبي در كشور حاكم است و توان نظامي ايران با هيچ زماني قابل مقايسه نـيسـت و تمام گروهها و احزاب در برابـر نيـروهـاي خارجي متحد و يكپارچه هستند.
دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكـه هيچ ملتي نبايد از تهديدهـا و آسيـب هـاي احتمالي غافل باشد؛ گفت: اگـر وحـدت ملـي و انـسجـام گروهها حفظ و اعتماد متقابل مردم و دولـت ايجاد شود، ارزشهاي مردم و حكومت مـشتـرك باشد و همچنين مسير رشد و توسعه را طي كند، با توكل به خدا كشور از بزرگترين تهديدات داخلي و تهديدهاي خـارجـي مـحفـوظ خواهد ماند.
حسن روحاني در پايان تصريح كرد: جـمهـوري اسلامي ايران به دنبال ايجاد تنـش بـا هيـچ كشوري حتي با آمريكا نيست و اين آمـريكـاست كه كارشكني مي كند واگر فرصت منـاسبـي فراهم شود، مي تواند كارسازباشد و مشكـلات را حل وفصل كرد.
نظر شما