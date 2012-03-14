انتخابات در مازندران بدون کمترین مشکل امنیتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در رزمایش طرح نوروزی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان با کمال سلامت و آرامش برگزار شده و هیچ مشکل امنیتی سبب ایجاد خدشه دربرگزاری این انتخابات رقابتی نشده است.

وی اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور حداکثری مردم برگزار شد تا برگ زرین دیگری بر صفحه این مرز و بوم نقش بربندد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه همه کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی از حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم متحیر شدند، تصریح کرد: تمام ترفندها و توطئه های دشمن برای تخریب در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیج شده بود.

ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم بهترین کار ارزنده در نظام جمهوری اسلامی است، یادآور شد: نیروهای جان برکف انتظامی، راهداری، پلیس، هلال احمر و درمانی در ایام نوروز و بدور از حانواده هایشان برای تامین امنیت و آرامش در مازندران تلاش می کنند.

وی با اعلام اینکه مازندران استانی گردشگر پذیر بوده که سالانه 24 تا 30 میلیون گردشگر را از اقصی نقاط کشور سرویس دهی می کند، اظهار داشت: این استان از حیث ورودی مسافر و گردشگر در سالجاری رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

رئیس ستاد تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه 65 درصد گردشگران و مسافران بیش از 48 ساعت در استان اقامت داشتند، افزود: قریب به اتفاق این افراد از عملکرد پلیس و نهادهای امداد رسان رضایت داشتند.

وی با تاکید بر جدیت بیشتر نیروهای امنیتی و امدادی در جاده های مازندران طی نوروز 91، گفت: پیش بینی می شود مازندران در نوروز 91 رتبه برتر کشور را از حیث ورود گردشگر داخلی به استان کسب کند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.