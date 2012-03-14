کمک دولت به مترو نصف دولتهای قبل بوده است

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پاسخ رئیس جمهور در مورد پرسش نمایندگان مجلس مبنی بر دلایل عدم اجرایی شدن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و کمک به توسعه متروی کلانشهرها گفت: مطالبی که امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد دقیق نبود و باید اعداد و ارقام اصلاح شود. طی چند روز آینده آمار دقیق را برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن ذهن مردم منتشر و به نمایندگان مجلس نیز ارایه می‌کنیم تا مشخص شود چقدر کمکهای ارایه شده از سوی دولت با مصوبات مجلس همخوانی دارد.

معاون شهردار تهران تاکید کرد:‌ نیاز است اطلاعات جدیدی به مجلس و مردم ارایه شود.

وی در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر افزایش چند برابری کمک دولت به توسعه مترو گفت: بررسیهای ما نشان می دهد که کمکهای دولت از سال 84 تا 90 حدود نصف کمک دولت‌های قبل بوده است.

وی در خصوص ادعای خالی بودن صندوق ذخیره ارزی برای اجرایی شدن قانون برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروی کلانشهرها گفت: صحت این سخن را مجلس باید تعیین کند که کشور آنقدر بی‌پول شده که دو میلیارد دلار در صندوق آن باقی نمانده است.