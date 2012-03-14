طراحی برنامه های روز سعدی کلیدخورد/ پیش بینی اعتبار 150 میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله اردیبهشت ماه برای اهالی فرهنگ و ادب با سایر ماه ها متفاوت است. اردیبهشت ماه از جنس سعدی است و طی این سالها اول این ماه یادروز سعدی گرامی داشته می شود.

هرساله از چند مدت قبل از فرارسیدن یادروز سعدی برنامه های این روز توسط متولیان امر پیش بینی می شود و اکنون نیز برنامه ریزیها برای یادروز 91 آغاز شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش جلسه ای با ارشاد و بنیاد فارس شناسی داشتیم و طرحی تهیه و برای استاندار ارسال شد.

فریدون فعالی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای برنامه ها را 150 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: اجرای برنامه ها منوط به تامین منابع اعتباری آن است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ها در حول سه محور پیش بینی شده، توضیح داد: مورد اول کارهای پژوهشی است که هر ساله انجام می شود و مرکز سعدی شناسی آن را دنبال می کند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: همایش یک روزه نیز مد نظر قرار دارد ضمن اینکه بحث برگزاری مراسم افتتاحیه نیز پیش بینی شده که تلاش داریم یکی از شخصیتهای مهم کشوری را به عنوان سخنران اصلی مراسم داشته باشیم.

فعالی با اشاره به برنامه های متنوع دیگر مانند خلق آثار هنری توسط هنرمندان فارس در مجموعه سعدی، شب شعر و... افزود: تلاش ما بر این بود استارت یکسری کارهای ملی را نیز در استان فارس بزنیم نظیر جشنواره تئاتر سعدی که ارشاد آن را دنبال کند.

وی تاکید کرد: البته این برنامه به امسال نمی رسد اما تلاش می شود که برای سنوات بعدی برنامه های ملی را در استان پیش بینی کنیم.

این مسئول همچنین گفت: ار روز جمعه درهای آرامگاه نیز بر روی دوست داران سعدی باز می شود.