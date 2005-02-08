انسيه شاه حسيني : مي دانستم فيلمم كانديدا نمي شود

انسيه شاه حسيني كارگردان فيلم "غروب شد بيا" در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد اعلام نام كانديداهاي جشنواره و عدم كانديدا شدن فيلمش گفت: حتما نحوه داوري و انتخاب فيلم ها خوب بوده است، ولي من از دو سه روز قبل مي دانستم كه فيلمم در هيچ رشته اي كانديدا نمي شود. شايد فيلم هاي بهتر و شايسته تري از فيلم هاي من در جشنواره وجود داشته باشد . من اعتقاد دارم اگر فيلم "غروب شد بيا" شايستگي و حقي داشته باشد، حتما اين شايستگي در جاي ديگري ديده خواهد شد و من به حقم خواهم رسيد .

نكته ديگري كه بايد درباره فيلمم بگويم اين مساله است كه در بازار فيلم، بسياري از كشورهاي شركت كنندگاه خواستار پخش فيلم شدند.

وي در مورد فيلم هاي موفقي كه تا به حال ديده است گفت: از ديدن فيلم "خيلي دور، خيلي نزديك" ساخته رضا ميركريمي خيلي لذت بردم و فكر مي كنم بهترين فيلم جشنواره بوده و اگر هم جايزه اي بگيرد استحقاق آن را دارد.