انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی به مصلحت نیست/ به وزیر هشدار دادیم

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در توضیح هدف طراحان طرح استیضاح وزیر کار اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس پیش از این در تذکری به رئیس جمهور نسبت به انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی انتقاد کردند و خواهان لغو این انتصاب شدند.

وی ادامه داد: انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجماعی هم به دلیل فقدان صلاحیت‌های لازم و تخصصی و هم به دلیل حواشی که در مورد او وجود دارد به مصلحت کشور نیست.

نادران گفت: با توجه به این که تامین اجتماعی سازمانی است که منابع را باید به نوعی هدایت کند که حق ذینفعان تامین اجتماعی که بازنشستگان آن هستند رعایت شود، انتصاب آقای مرتضوی خلاف مصالح بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود.

وی یادآور شد: شایعات و اخبار و سابقه دولت حمایت از این دارد که در ایام تعطیلی مجلس این اتفاق می‌افتد همان طور که پیس از این هم از این دست اتفاقات در ایام تعطیلی مجلس رخ داده است.

نادران گفت:‌ با تذکری که امروز در صحن مجلس دادم تلاش کردم هشدار خود و جمعی از نمایندگان برای اتمام حجت وزیر کار را داده باشیم که اگر انتصاب مرتضوی قطعی شود ناچاریم خلاف میل‌ خود وزیر کار را استیضاح کنیم.

وی گفت: به نظر می رسد مجلس برای دفاع از منافع بازنشستگان آمادگی دارد و پای این استیضاح خواهد بود.

نادران در پاسخ به این سئوال که امضا کنندگان طرح استیضاح چه کسانی هستند و آیا همان افرادی که به رئیس جمهور تذکر دادند طرح استیضاح را تهیه کردند گفت: ‌امضا کنندگان این طرح منحصر به تذکر دهندگان به رئیس جمهور نیستند و افراد دیگری نیز طرح را امضا کردند. طرح تهیه شده به اندازه کافی امضا دارد

وی افزود: البته بسیاری دیگر از نمایندگان نیز تمایل داشتند که این طرح را امضا کنند اما ما هنوز تصمیم نگرفته‌ایم که تعداد امضاها را بیشتر کنیم. مشورتی با هیات رئیسه مجلس داشتم که توصیه کردم 15 فروردین این طرح پیگیری شود.

نادران گفت: نماینده تهران افزود: ما در این فاصله منتظر اقدام دولت خواهیم بود البته معاون وزیر کار از قول آقای میرتاج‌الدینی به من اعلام کردند که موضوع انتصاب منتفی شده است. اما در نهایت ما همچنان منتظر اقدام دولت هستیم.