ماهی قرمز ؛ میم ثابت هفت سین/ 18 نکته برای خرید ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به عید نوروز، مردم کم کم برای بزرگداشت این آئین ملی آماده می شوند و در کنار آن بساط تنگ های بزرگ و کوچک با ماهی های قرمز کوچولو در سطح شهر پهن می شود و مردم برای سفره عیدشان نگاهشان را به این تنگ های بلورین می اندازند و رو به ماهی فروش زیباترین ماهی تنگ را انتخاب می کنند.

به تاکید کارشناسان، بچه ها و پدر و مادران آنها در انتخاب ماهی قرمز سفره عیدشان باید چند نکته را رعایت کنند تا از بروز هرگونه بیماری جلوگیری شود، چرا که این ماهی ها در کنار زیبایی می توانند بیماری هایی مثل ناراحتی های پوستی را به همراه داشته باشند.

اداره کل دامپزشکی استان در این ارتباط توصیه هایی بهداشتی اعلام می کند که این توصیه ها شامل نکات زیر می شود:

ماهی قرمز را از مراکز معتبر و تحت نظارت و کنترل شهرداری و دامپزشکی تهیه کنند، از خرید ماهی از فروشندگانی که ماهی ها را به صورت متراکم و در محل و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی نگهداری می کنند، خودداری شود.

ماهی قرمز، دارای ظاهر و تحرک مناسب و شنای متعادل باشند و از خرید ماهیانی که علایم زیر را نشان بدهند خودداری شود، باله ها به صورت تاخورده و جمع شده در آمده باشند.

در اطراف دهان یا سطح بدن، لکه های نبه مانند مشاهده شود، وی سطح بدن، زخم یا لکه های سفید متمایل به خاکستری یا قرمز مشاهده گردد و یا آنکه بدن رنگ پریده و لکه لکه شده باشد، لبه باله هاخروده و سائیده شده باشد.

ماهی بی قرار بوده و بدون آنکه در یکجا قرار گیرد پیوسته بدن خود را به اطراف بمالد، چشم ها به صورت یکطرفه یا دوطرفه بیرون زده باشد، پولک های ماهی ریخته شده باشد.

در نگهداری طولانی مدت ماهیان قرمز مثلا در خانه و کنار سفره های هفت سین مقداری آب مورد نیاز هر قطعه ماهی انگشت قد حداقل یک لیتر منظور شود و یک تا دوبار در هفته آب ماهیان را تعویض کنید و از شن و ماسه های رنگی و تیز جهت تزئین آکواریوم ها و تنگ های ماهیان استفاده نشود.

شستشوی دوره ای آکواریومها و ضد عقونی و گندزدایی آنها با محلول های نمک طعام (سی گرم در لیتر به مدت ده دقیقه) با ترکیبات چهار تایی آمونیوم به مقدار .1 تا 1 گرم در لیتر آب به مددت 1 تا 15 دقیقه و یا ترکیبات یده به مقدار 200 میلی گرم در لیتر آب به مدت 10 ثانیه انجام شود.

از دستکش خصوصا برای افراد حساس و دارای سوابق آلرژی استفاده شود، بعد از هر بار دست زدن به آب و ماهیان زینتی دست ها با آب و صابون شستشوی کامل شود.

از دست زدن کودکان به ماهیان و آموزش بهداشت فردی به آنها و عدم دستمالی چشم، صورت و دهان بعد از کار با آکواریوم جلوگیری شود.

غذاهای ماهیان در جاهای خنک و تاریک و خشک در ظروف کاملا در بسته و رعایت تاریخ مصرف برای این مواد غذایی نگهداری شود.

ماهی قرمز بایستی با غذاهای کم پروتئین و سرشار از کربوهیدرات تغذیه شوند و بهتر است که غذا در سطح آب شناور بماند و استفاده از غذای آماده برای آنها بهتر است. غذادهی باید یک یا حداکثر دوبار در روز و به اندازه ای باشد که در مدت یک تا دو دقیقه مصرف شود.

ماهیان جدید 2 هفته در یک تنگ دیگر در قرنطینه قرار گیرند، تمامی موارد اختلال و بیماری از سایر ماهیان جداسازی شوند و دوره زمانی برای آنها رعایت شود.

در صورت بروز هر نوع علائم ناراحتی در ماهیان آکواریومی به دامپزشک مراجعه شود، در صورت بروز هر نوع علایم و ناراحتی های پوستی به پزشک مراجعه شود.

آب مورد استفاده به این منظور باید بهداشتی بوده و در مورد آب های شرب شبکه آبرسانی شهری باید یا کلرزدایی گردد و یا جهت تعادل گازها و خروج کلر قبل از مصرف حداقل به مدت 48 در ظرفی باقی بماند.

در صورت عزیمت به مسافرت و یا ترک منزل ماهیان را در اماکن محصور مجاز مشخص شده جهت این منظور رهاسازی کرده و یا آن را به اقوام خود هدیه و یا به آکواریوم دارها تحویل دهند.

از قرار دادن آکواریوم ها و یا تنگ های ماهی در جلوی نور مستقیم آفتاب، کنار شومینه ها و یا داخل آشپزخانه خودداری نمایید.

باید بچه ها و والدین به این نکته توجه کنند که رعایت این 18 توصیه، می تواند عمر ماهی قرمز سفره عیدشان را زیاد کند و از طرفی از بروز خطر برای سلامتیشان در ایام نوروز جلوگیری کند..