سفرهای راهیان نور تأثیر مثبتی بر دانش آموزان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حافظی در نشست خبری که ظهر چهارشنبه در محل موسسه راویان فتح قم برگزار شد اظهار داشت: در نظر سنجی‌هایی که از جنبه‌های مختلف از سفر‌های راهیان نور به خصوص سفر‌های دانش آموزی بدست آمده قابل تأمل و تأثیرگزاری مثبت این سفر‌ها را نشان می‌دهد.



وی افزود: در این نظر سنجی‌ها میزان تاثیرگذاری اینگونه برنامه‌ها در تقویت روحیه معنوی، مقاومت و شهادت طلبی اعضای کاروان‌های دانش آموزی 67.6 درصد و همچنین میزان برقرای ارتباط نسل جوان امروز با نسل دفاع مقدس 70.2 درصد عنوان شده است.



رئیس ستاد راهیان نور سپاه علی بن ابی طالب(ع) از رضایت بیش از 80 درصدی خانواده‌ها از سفر‌های راهیان نور خبر داد و گفت: در دیدار‌هایی که با مسئولان آموزش و پرورش قم داشتیم آنها نیز رضایت خوبی از این سفر‌ها ابراز داشتند.



مهم‌ترین اهداف سفر‌های راهیان نور



وی از مهم‌ترین اهداف سفر‌های راهیان نور را آشنایی با تاریخ هشت سال دفاع مقدس که نگینی در تاریخ ایران است و انتقال آن به نسل حاضر و نسل‌های آتی عنوان کرد و افزود: یاد آوری و انتقال فرهنگ دفاع مقدس که در حال حاضر مورد نیاز جامعه است از دیگر اهداف این سفر‌ها است.



حافظی تجدید عهد و پیمان با امام عزیز و شهدای گرانقدر که رسم زندگی را به ما آموختند را از دیگر اهداف سفر‌های راهیان نور عنوان کرد و بیان داشت: این سفر‌ها یک وسیله برای مقابله با جنگ روانی و هجمه و ناتو فرهنگی دشمن است که در صدد به انحراف کشیدن جوانان ما هستند.



ویژگی‌های منحصر بفرد سفر‌های راهیان نور



وی سفر‌های راهیان نور را بسیار سازنده عنوان کرد و افزود: بازدید از زیارتگاه‌های مختلف، با هم بودن و نشست و برخاست با بزرگان و گوش دادن به صحبت‌های آن‌ها بسیار موثر و سازنده است و اعزام شوندگان را برای زندگی آماده می‌کند.



حافظی ایجاد محبت ویژه میان زائران و همبستگی، همیاری و همکاری بین آن‌ها را از دیگر ویژگی‌های منحصر بفرد این سفر‌ها دانست.