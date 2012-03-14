همایش تقدیر از کاروان "الی بیت المقدس" شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،همایش تقدیر از اقدام آزادیخواهانه شاخه آسیایی کاروان جهانی الی بیتالمقدس شنبه آینده ساعت 15 در تهران در محل تالار اجتماعات سفارت سابق آمریکا برگزار می شود.
در این همایش که با حضور اعضای این کاروان و شخصیتهای فرهنگی ـ اجتماعی همراه خواهد بود، علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل و دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی سخنرانی خواهد کرد.
همچنین بنا بر اعلام اتحادیه امت واحده، در این همایش، «طه حسنی» که ترانه «دلتنگ تو هستم» را برای مسجدالأقصی سروده است نیز ترانه خود را اجرا خواهد کرد.
در حاشیه این همایش نیز هدایای فرهنگی تولید شده مرتبط با کاروان به شرکتکنندگان اهدا خواهند شد.
دیگر برنامه کاروان در تهران کنفرانس خبری و مراسم نمادین تقدیر از کاروان است که در ساعت ده صبح روز شنبه در محل برج میدان آزادی برگزار خواهد شد.
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