مشارکت 100 هزار نیروی امنیتی عراق برای تامین امنیت اجلاس سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "حسن البیضانی" اعلام کرد که حدود 70 تا 100 هزار نیروی امنیتی تامین امنیت اجلاس سران عرب در بغداد را برعهده خواهند داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بیش از 5 تیم کاری در این زمینه آغاز به کار کرده اند. علاوه براین یگان هایی از استان های مرکزی، جنوب و شمال عراق نیز به نیروهای امنیتی کمک خواهند کرد.

بنا بر مسئولان هواپیمایی عراق فرودگاه بین المللی بغداد از 26 ماه جاری میلادی با هدف آمادگی برای استقبال از هیئت های رسمی کشورهای عربی در اجلاس سران عرب بسته خواهد شد.

خاطرنشان می شود اجلاس سران عرب قرار است 29 مارس در بغداد برگزار شود.