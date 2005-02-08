نظارت دقيق و مستمر مجلس بر نحوه هزينه كرد اعتبار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به اينكه كميسيون فرهنگي بزودي مكانيزمهاي نظارت بر فعاليتهاي دستگاههاي فرهنگي مختلف را تصويب خواهد كرد، گفت : به همين دليل از سوي كميسيون فرهنگي نظارتي دقيق در جهت استفاده از اعتبارات و امكانات براي رسيدن به اهداف فرهنگي دستگاهها به كارخواهد گرفت وچنانچه اين عملكرد برخلاف مسير باشد با دستگاه خاطي برخورد جدي مي شود.

وي در خصوص كاهش بودجه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري اظهار داشت: در لايحه بودجه يك درصد از اعتبارات استاني به امر ميراث فرهنگي وگردشگري اختصاص يافته بود كه اين رقم با توجه به كاهش اعتبارات برخي دستگاههاي فرهنگي ، بين سايردستگاهها توزيع شد.

وي افزود: اين يك درصد بين سازمان تربيت بدني ، كمك به مجتمع هاي فرهنگي و هنري و... تقسيم شد اما در مجموع باوجود تغييرات صورت گرفته باز هم بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بالاترين رشد را در بين دستگاههاي فرهنگي كشور دارد .

وي خاطر نشان كرد: درلايحه بودجه سال 84 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در بخش اعتبارات جاري با 50 ميليارد تومان بودجه ، 135 درصد افزايش و در بخش اعتبارات عمراني با 111 ميليارد تومان اعتبار ، 176 درصد رشد را نشان مي دهد و همچنين يك درصد از اعتبارات استاني نيز به اين امر اختصاص يافته بود كه به 2 دهم درصد كاهش پيدا كرد.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر اعتبارات پيش بيني شده به كميسيون تلفيق رفته و پس از تصويب در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد و تجربيات سالهاي گذشته نشان داده كه درنهايت ممكن است حداكثر تا 5 درصد در بودجه مطرح شده در لايحه تغيير ايجاد شود.

آرين منش گفت: افزايش بودجه سازمان ميراث فرهنگي با توجه به جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي ، فرهنگي ، توجه به ظرفيتهاي موجود براي جذب گردشگر ، ايجاد زيرساختهاي لازم در كنار مناطق و قطبهاي توريستي كشور و.. صورت گرفته است .

وي افزود: قبل از اينكه به ميزان اعتبارات و كميت بودجه توجه داشته باشيم بايد به كيفيت بهره برداري از بودجه توجه خاصي شود وبرنامه ها بايد درجهت تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله چهارم توسعه صورت گيرد ، اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده اين است كه دستگاههاي فرهنگي از بودجه برخلاف جهت اهداف مورد نظر استفاده كرده اند .



