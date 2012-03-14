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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

پاشا تاکید کرد؛

ورزشهای سنتی در گلستان توسعه یابد

ورزشهای سنتی در گلستان توسعه یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: باید فرهنگ بومی و ورزشهای سنتی و محلی و مذهبی خود احترام بگذاریم و آنها را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا بعد از ظهر چهارشنبه در تجلیل از ورزشکاران ورزش باستانی گرگان افزود: باید تلاش کنیم تا ورزش باستانی در تمام شهرها استان توسعه یابد.

وی گفت: ورزش باستانی عجین گشته با نام و یاد ائمه اطهار (ع) و بی تردید این ورزش در پرورش جوانان به عنوان الگوهای رفتاری مناسب بسیار مهم است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در این مراسم ورزش باستانی را به عنوان ورزش ملی - مذهبی ایران نام برد.

پاشا تصریح کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به پرورش و معرفی الگوهای رفتاری به جامعه به ویژه جوانان احساس می شود و پر واضح پیداست که ورزش به خصوص ورزش باستانی می تواند در این خصوص نقش سازنده ای را ایفا کند.

در این مراسم باستانی کاران 4 باشگاه شهرستان گرگان حرکتهای ورزشی اجرا کردند. 

همچنین در این مراسم از مدیران، مسئولان، پیشکسوتان، مرشد و ورزشکاران باشگاههای شهرستان گرگان تجلیل شد. 

کد مطلب 1560205

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