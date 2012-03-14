ورزشهای سنتی در گلستان توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا بعد از ظهر چهارشنبه در تجلیل از ورزشکاران ورزش باستانی گرگان افزود: باید تلاش کنیم تا ورزش باستانی در تمام شهرها استان توسعه یابد.

وی گفت: ورزش باستانی عجین گشته با نام و یاد ائمه اطهار (ع) و بی تردید این ورزش در پرورش جوانان به عنوان الگوهای رفتاری مناسب بسیار مهم است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در این مراسم ورزش باستانی را به عنوان ورزش ملی - مذهبی ایران نام برد.

پاشا تصریح کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به پرورش و معرفی الگوهای رفتاری به جامعه به ویژه جوانان احساس می شود و پر واضح پیداست که ورزش به خصوص ورزش باستانی می تواند در این خصوص نقش سازنده ای را ایفا کند.

در این مراسم باستانی کاران 4 باشگاه شهرستان گرگان حرکتهای ورزشی اجرا کردند.

همچنین در این مراسم از مدیران، مسئولان، پیشکسوتان، مرشد و ورزشکاران باشگاههای شهرستان گرگان تجلیل شد.