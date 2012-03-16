پژمان کریمی، دبیر کمیته رفاهی انجمن روزنامهنگاران مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کمیته رفاهی انجمن روزنامهنگاران مسلمان در شهرهای مشهد و انزلی برای خبرنگاران عضو انجمن اقامتگاههایی را در نظر گرفته است که اعضا به همراه خانواده بتوانند مسافرتهایی به این شهرها داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در هر کدام از این شهرها دو واحد مسکونی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: واحدهای مسکونی در شهر مشهد در مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران مشهد مقدس در میدان تلویزیون این شهر و در انزلی نیز در مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران انزلی در کیلومتر 10 جاده آستارا انزلی در روستای سنگاچین واقع شدهاند.
کریمی افزود: هر یک از اعضا میتوانند به مدت 4 شب در هر نوبت از این اقامتگاهها استفاده کنند که هر واحد ظرفیت 5 نفر را دارند که البته اقامتگاههای شهر مشهد به ازای 5 نفر به صورت کامل مجهز شدهاند که این تجهیزات کامل در واحدهای انزلی موجود نیست.
کریمی ضمن تأکید بر این امر که ثبت نام برای اقامتگاههای انجمن صنفی روزنامهنگاران مسلمان از 15 فروردین ماه آغاز میشود، تصریح کرد: هر عضو باید به ازای هر شب 14 هزار تومان هزینه پرداخت کند که این هزینه پیش از سفر باید پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه انجمن این اقامتگاهها را در قرارداد با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی تا مهر ماه سال 91 اجاره کرده است، گفت: مبلغی که اعضا بابت اقامت در هرشب میپردازند نیز مستقیما به حساب وزارت تعاون واریز میشود و هیچ منفعتی متوجه انجمن نیست.
دبیر کمیته رفاهی انجمن روزنامهنگاران مسلمان تأکید کرد: اولویت بندی برای دریافت اقامتگاهها نیز بر اساس زمان ثبت نام است که از 15 فروردین آغاز میشود و اعضا میتوانند با تماس با انجمن درخواست خود را اعلام کنند و در صورت تأیید کمیته تشکیلات انجمن در نوبت قرار میگیرند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا این تسهیلات در ایام عید در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت، افزود: این امکان برای انجمن وجود نداشت چراکه برخی تغییرات در بدنه انجمن و ایجاد بانک در حال شکلگیری است که تا عید به پایان نمیرسید.
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