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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

لیگ برتر والیبال/

سایپا با غلبه بر کاله امل یک گام به قهرمانی نزدیک شد

سایپا با غلبه بر کاله امل یک گام به قهرمانی نزدیک شد

کرج - خبرگزاری مهر: تیم والیبال سایپای البرز با غلبه بر کاله امل یک گام به قهرمانی لیگ برتر والیبال نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار از فینال لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران از ساعت 15:30 امروز بین تیم‌های سایپا و کاله در سالن انقلاب کرج برگزار شد؛ که در پایان سایپای البرز موفق شد با نتیجه سه بر یک از صد حریف خود عبور کند.

شاگردان نفرزاده در این دیدار گیم‌های اول، دوم و چهارم را با نتایج 25 بر20، 25 بر18 و 25 بر23 پشت سر گذاشتند و تنها در گیم سوم با نتیجه 17بر25 مغلوب حریف شدند.

نزدیک به سه هزار تماشاگر از دیدارسایپای البرز و کاله مازندران استقبال کردند.

حسین پورکاشیان و محمد عشق دوست قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

دیدار دوم تیمهای کاله و سایپا شنبه هفته آینده در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار میشود.


کد مطلب 1560213

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