سایپا با غلبه بر کاله امل یک گام به قهرمانی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار از فینال لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران از ساعت 15:30 امروز بین تیم‌های سایپا و کاله در سالن انقلاب کرج برگزار شد؛ که در پایان سایپای البرز موفق شد با نتیجه سه بر یک از صد حریف خود عبور کند.

شاگردان نفرزاده در این دیدار گیم‌های اول، دوم و چهارم را با نتایج 25 بر20، 25 بر18 و 25 بر23 پشت سر گذاشتند و تنها در گیم سوم با نتیجه 17بر25 مغلوب حریف شدند.

نزدیک به سه هزار تماشاگر از دیدارسایپای البرز و کاله مازندران استقبال کردند.

حسین پورکاشیان و محمد عشق دوست قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

دیدار دوم تیم‎های کاله و سایپا شنبه هفته آینده در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود.



