كميته چهار جانبه صلح خاورميانه بزودي تشكيل جلسه خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرامورخارجه آمريكا همچنين ابرازعقيده كرد كه نشست كميته چهارجانبه پيش ازبرگزاري كنفرانس لندن برگزار شود.قراراست كنفرانس لندن در روزهاي اول و دوم ماه مارس آينده با هدف زمينه سازي جهت تشكيل دولت فلسطيني و با حضور طرفهاي فلسطيني در انگليس برگزارشود، اما در اين نشست هيچ يك ازمقامات اسراييلي شركت نخواهند كرد.

رايس ساعتي قبل ازترك فرودگاه تل آويوبه مقصد رم، در يك كنفرانس خبري اظهارداشت: ما پيش بيني مي كنيم كنفرانس لندن بر اجلاس كميته چهارجانبه كه احتمالا در سطح مسوولان بلند پايه برگزارخواهد شد، پيشي گيرد.

وزيرامورخارجه آمريكا در نخستين سفرخود به منطقه خاورميانه روزگذشته (يكشنبه) وارد سرزمين هاي اشغالي فلسطين شد و ابتدا با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ديدار و گفت وگو كرد و سپس با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درشهر رام الله به گفت وگو نشست.

كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد طرح صلح نقشه راه را براي حل وفصل اختلافات ميان فلسطينيها و اسراييليها تهيه كردند كه دراين طرح بر ضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني در سال 2005 تاكيد شده است، اما نه آمريكا و نه اسراييل به هيچ يك از بندهاي اين طرح پايبند نبوده ونيستند.

اززمان ارائه طرح صلح " نقشه راه" يعني در ژوئن 2003 ميلادي تاكنون هيچ گونه پيشرفتي دراين طرح حاصل نشده است.