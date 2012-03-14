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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

باغبانی اعلام کرد:

10 درصد نخبگان مازنی تحت حمایت کمیته امداد هستند

10 درصد نخبگان مازنی تحت حمایت کمیته امداد هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: هم اکنون 10 درصد نخبگان استان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساری افزود: با تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک تحول بزرگ و پیشرفت عظیمی در جهان بوده است.
 
وی به بیداری اسلامی در جهان اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی درهمه نقاط جهان نشات گرفته از آمیزه های دینی واسلامی مردم است.
 
باغبانی به تهدیدها و تحریمهای اقتصادی و سیاسی اجتماعی دشمن برای کمرنگ کردن انتخابات اشاره و تصریح کرد: مردم با بصیرت و آگاهی و حضور حداکثری پای صندوق رای یکبار دیگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را به رخ دشمنان و استکبار کشاندند.
 
باغبانی گفت: با وجود تحریمها و تهدیدهای دشمن علیه ایران اسلامی، این کشور با رونمایی دستاوردهای جدید در زمینه های هسته ای علمی و فناوری اقتصادی اقتدار نظام راحفظ می کند.
 
وی افزود: با توجه به افق 1404 ایران اسلامی در جایگاه بسیار معتبری در جهان به عزت و سربلندی خواهد رسید.
 
باغبانی با بیان اینکه صدور انقلاب به مفهوم واقعی و اسلامی و جهانی بشر نیست افزود: پیروی انقلاب اسلامی، سیاسی، اجتماعی ایران در عرصه های مختلف جهان بیداری اسلامی را بوجود آورده است.
کد مطلب 1560221

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