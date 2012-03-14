85 درصد کمکهای دولت به شهرداری مشهد محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به اعتماد مردم به شهرداری و مشارکت در امر پرداخت عوارض تصریح کرد: خوشبختانه پرداخت عوارض به نسبت سال گذشته به دو برابر افزایش یافته که این نشان دهنده اعتماد مردم و جلب رضایتمندی آنان از طریق ارائه خدمات به آنان است.

وی با تشریح اقدامات شهرداری برای تلطیف فضای سبز مشهد از احداث و توسعه 4 بوستان جدید خبر داد و اظهار داشت: باغ گیاه شناسی شهر نیز سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: طی سال جاری 200 هکتار به فضای سبز این کلان شهر افزوده شده و در حال حاضر سرانه برخوداری شهروندان ازفضای سبز به 1.7 متر مربع رسیده است.

وی با اشاره به طرح هایی که برای کاهش شکل سفرهای شهری در پایتخت معنوی ایران انجام شده است، اظهار کرد: در سال جاری 100 دستگاه اتوبوس جدید خریداری ، 1500 تاکسی نوسازی و تمامی واگن های قطار شهری نیز برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران در اختیار قرار گرفته است.

پژمان بیان کرد: در سال آینده طرح افزایش مسافت سرویس دهی خط اول قطار شهری تا فرودگاه شهید هاشمی نژاد و پروژه خط دو سرعت بیشتری ادامه می یابد.

شهردار مشهد درباره آسفالت شهر اعلام کرد: امسال سه میلیون متر مربع از معابر مشهد آسفالت شده است که به معنای 98 درصد پوشش معابر و خیابان های اصلی و فرعی است.

پژمان برنامه ریزی گسترده برای میزبانی از زائران نوروزی را وظیفه دانست و افزود: با کاشت شش میلیون بوته گل به استقبال از بهار خواهیم رفت و در همه بخش ها نیز امکانات را برای ارائه خدمات بسیج خواهیم کرد.

شهردار راه اندازی هشت بازار میوه و ارزاق عمومی در سال جاری و توسعه آن به 19 بازار در سال آینده را از دیگر اقدامات انجام شده در مشهد عنوان کرد و گفت: 80 در صد بودجه سال جاری نیز با همکاری شهروندان محقق شده است.