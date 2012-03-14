اجرای طرح های فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس در سه ماهه اول سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش اظهار داشت: در مبحث طرح دوره های آموزشی تخصصی یکصد نفر از روحانیون مستقر و یکصد نفر از ائمه جماعات، بیش از یک هزار نفر از مداحان استان، یک هزار نفر از بانوان فعال در عرصه فرهنگ دینی، 120 نغر از اعضای شورای هیئتهای مذهبی استان، 70 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی مذهبی استان و یکصدنفر از نویسندگان و پدیدآورندگان دینی تحت آموزش قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: همچنین دوره های آموزشی فرق و مذاهب در قالب 30 دوره ترویج معارف شیعه و پنج دوره تخصصی عرفانهای نوظهور و نحله های انحرافی برگزار می شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: همچنین نهضت قرآن آموزی با برگزاری دوره ای آموزش تجوید، صوت و لحن پایه و تخصصی، تربیت آموزشیار روخانی و روانخوانی، تربیت معلم روخوانی و روانخوانی و... به فعالیت خود ادامه می دهد.

حجت الاسلام دانش همچنین در خصوص برگزاری دوره آموزش تخصصی اعضای شورای هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی مذهبی استان نیز بیان کرد: تعداد مخاطبان این دوره ها 200 نفر است که به مدت سه روز از 24 تا 26 اسفند ماه در مرکز تربیت معلم شهید باهنر شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اخلاق اسلامی، مدیریت فرهنگی و تعمیق بینش سیاسی ازجمله سرفصلهای آموزشی این دوره است.

تشریح اهداف حجم در جشنواره بوم برکت

دبیر بخش حجم اولین جشنواره هنرهای تجسمی "بوم برکت" گفت: اجرای آثار برگزیده به صورت نمادهای شهری هدف اصلی بخش حجم در جشنواره بوم برکت است زیرا احجام به دلیل داشتن بعد وقابلیت ساخته شدن در ابعاد بزرگ، می توانند تاثیر عمیقی بر روی بیننده داشته باشند به خصوص که با هویت فرهنگی وملی آمیخته باشد.

ماریا کازرونی اظهار داشت: آثار حجمی علاوه برزیبایی بصری، هنگامی که به ارزشهای فرهنگی گذشته و حال ملتی ارج می نهند، می توانند سیر تحول فکری یک جامعه را به گونه ای بیان کنند که غالبا به عنوان سمبل یک شهر یا کشور نیزمورد توجه قرار گیرند.

وی محوریت موضوعی در بخش حجم جشنواره بوم برکت را نمادهای شهری مرتبط با فرهنگ عمومی و شهروندی متناسب با ویژگیهای مذهبی، تاریخی وفرهنگی شهر شیراز عنوان کرد.

دبیر بخش حجم جشنواره "بوم برکت" همچنین از وجود بخش ویژه" شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)"درجشنواره یاد کرد وافزود: هنرمندان شرکت کننده در این بخش باید نقوش برجسته مرتبط با شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) را با توجه به قدمت تاریخی واصالت فرهنگی مردم ادب دوست ومذهبی شیراز ارائه دهند.

کازرونی خلاقیت و نوآوری در ارائه آثار، رعایت اصول بصری وآکادمیک، مهارت در بکارگیری مواد ومصالح در اثر، انتخاب سبک مناسب ومطابقت آن با موضوع، کیفیت اجرایی مناسب ومطلوب، قابلیت اجرایی در ابعاد بزرگ برای فضای شهری، توجه به اصول مبانی مجسمه سازی در رعایت ترکیب بندی صحیح ازتمام زاوایا را به عنوان مهمترین ویژ گی های آثار حجمی ارائه شده در بخش ویژه جشنواره بوم برکت نام برد.