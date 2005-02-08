زمان پرداخت عيدي بازنشستگان هنوز مشخص نيست // عيدي نمايندگان مجلس پرداخت شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دولت بايد با ارسال سريعتر بخشنامه به سازمانهاي ذيربط زمان دقيق پرداخت عيدي قشر بازنشسته را تعيين كند و همچون سالهاي گذشته با تاخير به فكر پرداخت عيدي بازنشستگان نيفتد.

مسئول كميته بازنشستگان كانون صنفي معلمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص زمان پرداخت عيدي معلمان بازنشسته گفت : مقرر شده تا عيدي معلمان بازنشسته با حقوق بهمن ماه پرداخت شود اما با توجه به اينكه به نظر مي رسد بخشنامه اجراي اين امر به سازمان بازنشستگي كشوري ارسال نشده ممكن است پرداخت عيدي در بهمن ماه فراهم نشود .

عباس معارفي افزود : در سال گذشته نيز مقرر شده بود تا عيدي بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت شود اما اين امر با تاخير و در اسفند ماه ميسر شد.

وي در ادامه افزود : استان تهران داراي 70 هزار معلم بازنشسته است كه چشم انتظار اعلام زمان پرداخت عيدي پايان سال هستند ، بنابراين دولت بايد هر چه سريعتر و در اولين زمان ممكن دستورالعمل پرداخت عيدي را صادر كند .

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره عيدي بازنشستگان گفت : عيدي بازنشستگان از اعتباراتي كه در بودجه تعيين شده پرداخت خواهد شد اما هنوز زمان دقيق آن مشخص نيست .

محمد عباسپور همچنين از ارسال لايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلين از سوي دولت طي روزهاي آينده خبر داد و افزود : با وجود اينكه مقرر شده تالايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلين طي روزهاي آينده به مجلس ارائه شود اما با توجه به زمان اندكي كه تا پايان سال جاري باقي مانده اجراي اين طرح به سال آينده موكول مي شود .

وي در ادامه افزود : بخشي از لايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلين در هيات دولت تصويب شد بنابراين طي روزهاي آينده اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد و زمينه اجراي آن را در سال آينده محكم تر خواهد نمود.

عباسپور گفت : گرچه دولت مي بايست 4 ماه پيش اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمود اما با توجه به اينكه مقرر كرده كه طي روزهاي آينده اين لايحه را ارائه كند بنابراين به آنچه كه قانون براي آن مكلف كرده عمل خواهد كرد.

وي در ادامه تصريح كرد : نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان به طور حتم از ابتداي سال آينده اجرا خواهد شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز پيگير اجراي صحيح اين امر هستند .

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : گرچه هزاران بازنشسته در انتظار اجراي اين طرح از سوي دولت در سال جاري بودند و تعلل دولت مانع از اجراي اين امر شد اما اجراي اين امر مي تواند شكاف طبقاتي كه سالها بين قشر بازنشسته و شاغل ايجاد شده بود را از بين برده و بازنشستگان را به حق قانون خود برساند.

ياد آور مي شود سالهاي گذشته بازنشستگان دولت جزء آخرين گروههايي بودند كه عيدي خود را گرفتند و در واقع پرداخت دير هنگام عيدي از جمله موارد نارضايتي آنها بوده است . بنابر اين شايسته است دولت همان گونه كه عيدي نمايندگان مجلس را طي هفته گذشته پرداخت كرد ، براي پرداخت عيدي بازنشستگان خود نيز گوشه چشمي نشان دهد و آنها را درمرحله آخر قرار ندهد.

