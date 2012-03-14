سعید اسدی درباره عملی شدن تعهدات اداره‌کل هنرهای نمایشی نسبت به تالار مولوی در روزهای باقیمانده سال جاری به خبرنگار مهر گفت: طی توافقی که مدیرکل فرهنگی سابق دانشگاه تهران با آقایان محمد دشت‌گلی و سیدعباس عظیمی داشتند، قرار بود اداره‌کل هنرهای نمایشی مبلغی معادل 150 میلیون تومان را به عنوان افزایش بودجه به تالار مولوی پرداخت کند.



وی ادامه داد: بعد از برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آقای دشت‌گلی نامه‌ای را به اداره‌کل فرهنگی دانشگاه تهران ارسال کرده و یادآور شدند که اداره‌کل هنرهای نمایشی تنها 100 میلیون تومان را به تالار مولوی پرداخت خواهد کرد. با تغییر و تحولاتی که در اداره‌کل فرهنگی دانشگاه تهران رخ داد دیگر تالار مولوی در این زمینه دخالتی ندارد و موضوع را پیگیری نمی‌کند و اداره‌کل فرهنگی دانشگاه و دانشگاه تهران پیگیر این موضوع خواهند بود.



مدیر تالار مولوی با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه جدیدی با اداره‌کل هنرهای نمایشی منعقد نشده تأکید کرد: رویه تالار مولوی در سال 91 تغییر پیدا می‌کند و این تالار نمایشی به معنای کامل در اختیار دانشگاهیان و گروه‌های دانشجویی قرار می‌گیرد. در این بین شاید برخی گروه‌های حرفه‌ای نظیر گروه جلال تهرانی که از طریق گیشه هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند نیز بتوانند در تالار مولوی اجرا داشته باشند.



اسدی با اشاره به اینکه تالار مولوی از این پس تنها برای دریافت مجوز با اداره‌کل هنرهای نمایشی در ارتباط خواهد بود یادآور شد: تالار مولوی باید مأمن و خانه تئاتر دانشگاهی و دانشجویان تئاتری باشد.