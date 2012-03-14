به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: منابع طبیعی این استان ثروتی خدادادی و بیت المال عمومی محسوب می شود و از بین بردن آن خیانت به بیت المال و حقوق مردم است.

وی افزود: از منابع طبیعی و حقوق دولت باید با قاطعیت دفاع کرد و اجازه نداد برخی افراد سودجو اراضی ملی را تصرف و نابود کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به بالا بودن سرانه جنگل در این استان عنوان کرد: خوشبختانه از زمان تاسیس شورای حفاظت تا کنون اقدامات مناسبی در راستای حفظ و نگهداری این موهبت الهی صورت گرفته است که این امر نتیجه تعامل و همفکری مسئولان و مردم است.

گروسی همچنین خواستار رعایت حقوق دولت و مردم در واگذاری منابع طبیعی شد و بیان کرد: تجاوز دولت به حقوق مردم و هجوم مردم به منابع طبیعی هر دو بر خلاف موازین شرعی است و باید با هر دو مورد در جای خود برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه نباید به اراضی مردم تعدی و تجاوزی از سوی دولت صورت گیرد، عنوان کرد: هر جا حق با مردم بود بر اساس سند رسمی و قانون دولت باید حق آنها را عطا کند که دستگاه قضایی با برنامه ریزی بهتر بر اجرایی کردن دقیق قانون نظارت دارد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان عدم وجود کارشناس حقوقی، ناکافی بودن حمایت ادارات کل از ادارات سطح شهرستان ها و ناکافی بودن جریمه ها را از دیگر موانع مبارزه و پیشگیری از تخریب و دست درازی افراد به اراضی ملی عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که با مشارکت جمعی مردم و مسئولان در راستای مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

در این مراسم از کتاب فلور گیاهان استان با حضور مسئولان رونمایی شد و از روسای دادگستری و مدیران کل و برگزیدگان نمایشگاه کاریکاتور استان تجلیل به عمل آمد.