مي خواهيم در تمامي مسابقات پيروز باشيم / اطلاعات كاملي از ژاپن داريم

به گزارش خبرنگار " مهر" يون يونگ سو درآستانه ديدارتيمش با تيم ملي ژاپن با حضور در يك كنفرانس خبري با حضور 350 خبرنگاراظهار داشت: طبيعي است كه تمامي تيم ها براي پيروزي به ميدان مي روند. من هم دوست دارم تيمم از حداكثر توان خود براي موفقيت در ديدارهاي پيش رو استفاده كند.

مربي كره شمالي در ادامه تصريح كرد: ما سخت تمرين كرده ايم و بازيكنانمان در وضعيت كاملا مطلوبي قرار دارند. ضمن اينكه اطلاعات جامعي از تيم ژاپن دراختيار داريم. تيم كره شمالي به همراه ژاپن ، ايران و بحرين در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني2006 قرار دارد.