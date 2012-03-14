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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

مراسم تجلیل از سیمین دانشور سال 91 برگزار می‌شود

مراسم تجلیل از سیمین دانشور سال 91 برگزار می‌شود

دبیر شورایعالی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری تهران از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی نظیر کمیسیون گردشگری و فرهنگی طی سال 91 خبر داد و گفت: برگزاری مراسم تجلیل از سیمین دانشور در صد و پنجاه و سومین جلسه این شورا به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مصطفوی در تشریح محورهای صد و پنجاه و سومین جلسه این شورا، گفت: اعضای شورایعالی این معاونت در آخرین جلسه خود به بررسی عملکرد خود طی سالجاری و موشکافی نقاط قوت و ضعف پرداختند و رئوس کاری سال 91 را مورد تبادل‌نظر قرار دادند.

وی ادامه داد: اعضای این شورا، با اکثریت آرا برگزاری مراسم تجلیل مرحوم "سیمین دانشور" خالق اثر جاودان ادبیات ایران "سووشون"، برگزاری جشنواره‌های تسنیم، سلامت، مشکوة و ورزش، پیگیری و اجرای مقدمات تشکیل کمیسیون‌های تخصصی گردشگری و فرهنگی نظیر تعیین ساختار و اعضا را طی سال 91 تصویب کردند.

مصطفوی تصریح کرد: در این جلسه بنا به نظر موافق اکثر اعضا دبیرخانه شورایعالی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی موظف به رصد کامل مسایل فرهنگی کشور و ارایه آنها، بررسی شوراهای فرهنگی مناطق و نواحی، ایجاد ارتباط مستمر و افزایش تعامل شوراهای منطقه ای و شورایعالی و بررسی میزان اثربخشی کمیسیون‌های مرتبط با حوزه معاونت شد.

دبیر شورایعالی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری تهران با اشاره به رای قاطع این شورا درخصوص ضرورت افزایش حضور شهرداران مناطق در شوراهای منطقه و نواحی گفت: تغییر رویکرد شهرداری تهران از سازمانی خدماتی به نهاد اجتماعی حضور فعال و تفکر پویای شهرداران مناطق را در عرصه فرهنگی و اجتماعی می‌طلبد. براین اساس اعضای شورا با رعایت شاخص‌هایی نظیر حضور جدی شهرداران در شوراهای فرهنگی مناطق و تعداد مصوبات، از مناطق 2، 9، 4، 18 و 17 تقدیر کردند.

وی از اجرای 263 مصوبه این شورا طی سال 90 خبر داد و افزود: در سال جاری توسط این شورا 387 مصوبه، تصویب و از این میان 263 مصوبه اجرا و 53 مصوبه در دست اقدام است.

کد مطلب 1560247

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