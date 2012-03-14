وزارت ارشاد نقش مستقلی در فیلترینگ سایتهای اینترنتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرنامه که از 14 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلترینگ را بر عهده دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از 14 عضو این کارگروه و با یک حق رای است.

وی با بیان اینکه مسئولیت این کارگروه برعهده دادستان کل کشور است در مورد نحوه تصمیم گیری این کارگروه با اشاره به آئین نامه مصادیق مجرمانه گفت: این مرکز اگر در مورد تارنماهایی که مصادیق مجرنامه داشته باشد نظر خود را به کارگروه اعلام می کند که ممکن است پذیرفته یا رد شود.

علیزاده درباره نحوه ساماندهی پایگاههای اینترنتی نیز گفت: با ابلاغ آئین نامه جدید توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظارت و ساماندهی نشریات الکترونیک و خبرگزاریها برعهده معاونت مطبوعاتی گذاشته شده و سایر پایگاههای اینترنتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی و حمایت خواهند شد.