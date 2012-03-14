برج میلاد رسماً وارد چرخه اکران عمومی سینمای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن اصلی با ظرفیت یک هزار و 600نفر، دو سالن با ظرفیت 120 نفر که یکی از این سالن‌ها مجهز به نمایش فیلم‌های سه‌بعدی شده است، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اکران فیلم‌ها در ایام نوروز و همچنین در دیگر ایام سال، با درجه کیفی "مدرن" مجوز گرفت.

مجوز سالن‌های سینمایی برج میلاد تهران براساس قانون ارائه مجوز تمامی سالن‌های سینما در کشور صادر شده است و سالن‌های سینمایی برج میلاد تهران با توجه به صدور پروانه‌های اکران، فیلم‌ها را در طول سال نمایش می‌دهد.

همچنین بهای بلیت تماشای فیلم‌های برج میلاد تهران، 5 هزار تومان است که در روزهای سه‌شنبه هر هفته بلیت‌ها به صورت نیم‌بها خواهد بود.

فیلم‌های اکران نوروزی برج میلاد تهران در سه سانس با رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ اول فروردین 1391 به نمایش در می‌آید. فیلم‌های اکران نوروزی در روزهای باقی مانده سال به مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

