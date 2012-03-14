  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

با اخد مجوز از ارشاد/

برج میلاد رسماً وارد چرخه اکران عمومی سینمای ایران شد

برج میلاد رسماً وارد چرخه اکران عمومی سینمای ایران شد

سینمای برج میلاد تهران به منظور اکران فیلم‌های سینمایی در طول سال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن اصلی با ظرفیت یک هزار و 600نفر، دو سالن با ظرفیت 120 نفر که یکی از این سالن‌ها مجهز به نمایش فیلم‌های سه‌بعدی شده است، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اکران فیلم‌ها در ایام نوروز و همچنین در دیگر ایام سال، با درجه کیفی "مدرن" مجوز گرفت.

مجوز سالن‌های سینمایی برج میلاد تهران براساس قانون ارائه مجوز تمامی سالن‌های سینما در کشور صادر شده است و سالن‌های سینمایی برج میلاد تهران با توجه به صدور پروانه‌های اکران، فیلم‌ها را در طول سال نمایش می‌دهد.
 
همچنین بهای بلیت تماشای فیلم‌های برج میلاد تهران، 5 هزار تومان است که در روزهای سه‌شنبه هر هفته بلیت‌ها به صورت نیم‌بها خواهد بود.
 
فیلم‌های اکران نوروزی برج میلاد تهران در سه سانس با رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ اول فروردین 1391 به نمایش در می‌آید. فیلم‌های اکران نوروزی در روزهای باقی مانده سال به مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
 
کد مطلب 1560254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها