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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

حسن نژاد:

کردستان در زمینه تنوع گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد است

کردستان در زمینه تنوع گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: کردستان یکی از مناطق منحصر به فرد کشور در زمینه تنوع گونه های نادر و مختلف گیاهی، جانوری و اکوسیستم است.

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم حسن نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت جغرافیایی، توپوگرافی و شرایط اقلیمی کردستان یکی از مناطق منحصر به فرد در داشتن گونه های نادر و مختلف جانوری و گیاهی است و به همین دلیل حفاظت از این میراث طبیعی یک وظیفه همگانی و عمومی است.

وی ادامه داد: هرکدام از عوامل زیست محیطی نقش مهمی را در چرخه اکوسیستمی طبیعت ایفا می کنند که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل عدم آگاهی درست و علمی هر روز شاهد از بین رفتن گوشه های از این چرخه هستیم و ادامه این روند زندگی مردم را با چالش های جدی مواجه می کند.

حسن نژاد با اشاره به اینکه اگر اکوسیستم موجود نابود شود بیشترین ضرر متوجه انسانهاست، گفت: انتظار می رود که با فرهنگ سازی درست و به موقع مانع از نابودی گونه های نایاب گیاهی، جانوری و اکوسیستم موجود شویم.

وی یادآور شد: امروزه نگهداری از محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی هر چه بیشتر است چرا که روز به روز اهمیت عرصه های طبیعی، گیاهان و جانوران نمود بیشتری پیدا می کند و این روند بر زندگی انسانها و تامین سلامت محیط زیست نقش ویژه ای دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: حفاظت و حراست از این منابع ارزشمند وظیفه دستگاه و سازمان دولتی و یا غیر دولتی خاصی نیست بلکه همه مردم در پاسداری از منابع طبیعی موجود مسئول و موظف هستند.

در این مراسم از کتاب فلور گیاهان استان با حضور مسئولین رونمایی شد و از روسای دادگستری و مدیران کل و برگزیدگان نمایشگاه کاریکاتور استانی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1560256

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