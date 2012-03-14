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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

غضنفر نژاد به مهر خبر داد:

فروریختن دماسنج شهرداری اصفهان منجر به هیچ حادثه‌ای نشد

فروریختن دماسنج شهرداری اصفهان منجر به هیچ حادثه‌ای نشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره خدمات شهرداری مرکزی اصفهان گفت: فروریختن دماسنج شهرداری منجر به هیچ حادثه‌ای نشده است.

غلام عباس غضنفر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه فروریختن دماسنج شهرداری به خبرنگار مهر که در محل حادثه حضور یافته بود، بیان داشت: بر اثر وزش بادهای شدید بخش‌هایی از دماسنج بزرگ شهرداری اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) فر رویخت که با حضور به موقع گروه نجات آتش‌نشانی محل مورد نظر پلمپ شد تا از حضور مردم در این محل جلوگیری شود.

وی افزود: پنج دقیقه پس از اعلام حادثه توسط مأموران گشت خدمات شهرداری نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور یافتند.

رئیس اداره خدمات شهرداری مرکزی اصفهان یادآور شد: خوشبختانه با وجود اینکه این حادثه در یکی از نقاط شلوغ و پر تردد شهر اتفاق افتاد، به هیچکس آسیبی نرسید و این دماسنج به منظور جلوگیری از حادثه‌های بعدی جمع‌آوری شد.
 

کد مطلب 1560259

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