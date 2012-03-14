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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

صیادی:

برگزاری نمایشگاه زنان حرکتی کم نظیر در کشور بود/آماده انتقال تجربیات هستیم

برگزاری نمایشگاه زنان حرکتی کم نظیر در کشور بود/آماده انتقال تجربیات هستیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: برگزاری نمایشگاه جامع زنان در هرمزگان حرکتی کم نظیر در زمینه فعالیتهای زنان در کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان با اشاره به ابعاد گسترده نمایشگاه زنان بیان داشت: نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان در ابعاد مختلف ورزشی، علمی، پزشکی، فرهنگی و هنری برگزار شد که تا کنون چنین نمایشگاهی برای بانوان در استان هرمزگان ایجاد نشده بود.

وی برگزاری چنین رویدادی را در کشور کم نظیر دانست و افزود: ما آماده هستیم تجربیات خود را از برگزاری نمایشگاه زنان را به دیگر استان ها منتقل کنیم تا چنین فعالیت هایی در دیگر نقاط کشور نیز برگزار شود.

مدیر کل بانوان و خانواد استانداری هرمزگان با اشاره به ایجاد پویایی در زنان هرمزگانی اظهار داشت : نمایشگاه جامع زنان نشان دهنده تحرک، پویایی، امید و عاطفه زنان هرمزگانی بود و این حرکت بزرگ امواج جدیدی را برای فعالیت های زنان در هرمزگان ایجاد کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹کمیته برای برگزاری نمایشگاه عنوان کرد: طی مدت برگزاری نمایشگاه فعالیت های گسترده ای همچون انتشار ۵۰۰خبر، برگزاری بیش از ۵۰۰برنامه آموزشی و جنبی، وزیت رایگان بانوان، برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین برگزاری جلسات مشاوره انجام شد.

کد مطلب 1560262

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