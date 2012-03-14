برگزاری نمایشگاه زنان حرکتی کم نظیر در کشور بود/آماده انتقال تجربیات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان با اشاره به ابعاد گسترده نمایشگاه زنان بیان داشت: نخستین نمایشگاه جامع زنان هرمزگان در ابعاد مختلف ورزشی، علمی، پزشکی، فرهنگی و هنری برگزار شد که تا کنون چنین نمایشگاهی برای بانوان در استان هرمزگان ایجاد نشده بود.

وی برگزاری چنین رویدادی را در کشور کم نظیر دانست و افزود: ما آماده هستیم تجربیات خود را از برگزاری نمایشگاه زنان را به دیگر استان ها منتقل کنیم تا چنین فعالیت هایی در دیگر نقاط کشور نیز برگزار شود.

مدیر کل بانوان و خانواد استانداری هرمزگان با اشاره به ایجاد پویایی در زنان هرمزگانی اظهار داشت : نمایشگاه جامع زنان نشان دهنده تحرک، پویایی، امید و عاطفه زنان هرمزگانی بود و این حرکت بزرگ امواج جدیدی را برای فعالیت های زنان در هرمزگان ایجاد کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹کمیته برای برگزاری نمایشگاه عنوان کرد: طی مدت برگزاری نمایشگاه فعالیت های گسترده ای همچون انتشار ۵۰۰خبر، برگزاری بیش از ۵۰۰برنامه آموزشی و جنبی، وزیت رایگان بانوان، برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین برگزاری جلسات مشاوره انجام شد.