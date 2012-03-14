اکران ویژه فیلم "بدرود بغداد"/ معرفی جاذبه های فارس در جشنواره اقوام ایران زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بدرود بغداد» ساعت 19 و 30 روز جمعه 26 اسفند ماه سال 90 در سینما پرسیا به صورت ویژه اکران می شود. دبیر اجرایی برنامه های فرهنگی سینما پرسیا با اعلام این خبر گفت: اکران ویژه بدرود بغداد با حضور مهدی نادری کارگردان و پانته آ بهرام بازیگر این فیلم با همکاری مؤسسه فرهنگی- هنری شهر آفتاب و شرکت فروغ افکار صورت می گیرد.

امیر عفاف ضمن دعوت از علاقه مندان، هنرمندان و فعالان عرصه سینما برای دیدن این فیلم، اظهار داشت: عوامل بدرود بغداد پس از اکران، به سؤالات بینندگان در زمینه های مختلف این فیلم پاسخ خواهند داد.

وی با بیان این مطلب که فیلم تحسین شده بدرود بغداد به سبک درامِ جنگی ساخته شده و نخستین فیلم بلند سینمایی مهدی نادری است، ادامه داد: این اقدام در راستای تجلیل از دست اندرکاران ساخت فیلم بدرود بغداد و فراهم آوردن بسترهای لازم برای ارتقای هرچه بیشتر فعالیتهای فرهنگی و هنری به خصوص سینمایی در شیراز صورت می گیرد.

در خلاصه این فیلم آمده است: مخالفان اشغال عراق، هشدار دادند که عراق و خاورمیانه باتلاق بزرگی است برای آمریکا، اما گوش نکردند پس در باتلاق هر چه دست و پا بزنی بیشتر فرو می‌روی و مادران سربازهای هر دو طرف جنگ هیچ وقت فرمانده‌هان را نمی‌بخشند.

مراحل ساخت فیلم بدرود بغداد (با بازی مزدک میرعابدینی، مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، آریا شاکری و...) شش سال به طول انجامیده و با بهره گیری از روش هایی چون گفتمان سمبلیک و نوعی خاص از فیلمبرداری زمینه تأثیر گذاری بیشتر بر روی مخاطب را فراهم آورده است.

معرفی اقوام، فرهنگ و جاذبه های فارس در جشنواره اقوام ایران زمین

اقوام، فرهنگ و جاذبه های فارس در جشنواره اقوام ایران زمین معرفی می شوند.

در آستانه فرا رسیدن سال نو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمیزبان حضور اقوام مختلف استانهای کشور در ارگ آزادی است.

این جشنواره که از تاریخ 22 اسفندماه آغازشده تا روز 27 اسفندماه ادامه دارد و گروه هنرمندان اعزامی از استان فارس با اجرای برنامه زنده ( فارس میراث ماندگار ایران زمین ) که برنامه ای به صورت مولتی مدیا و همراه با تصویر است، جاذبه های تاریخی و گردشگری، صنایع دستی، غذاهای سنتی و مشاهیر استان را به تصویر کشیدند.

این برنامه در مراسم افتتاحیه با حضور معاون گردشگری کشور به مدت 20 دقیقه اجرا و با استقبال بسیار خوب مردم و مسئولان مواجه شد.

برپایی سفره هفت سین، حضور توانمند صنعتگران و اجرای زنده فعالیتهای کارگاهی صنایع دستی، اجرای ویژه برنامه مراسم آیینی تحویل سال نو و نمایش توانمندیهای بالقوه و جذابیتهای گردشگری استان و شهر مقدس شیراز در این جشنواره از دیگر برنامه های این جشنواره بود.