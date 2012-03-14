دانشجویان دماوند از برپایی نمایشگاه هلال احمر استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تجهیزات امدادی هلال احمر در دانشگاه آزاد دماوند افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه به نمایش گذاشتن توان عملیاتی این جمعیت و آشنایی دانشجویان با تجهیزات امدادی و خدمات هلال احمر است.

وی بیان داشت: دراین نمایشگاه تجهیزاتی همچون دستگاههای نجات سبک و سنگین، دستگاه احیای قلبی، ریوی، انواع آتلها و باندها برای پانسمان مصدومان فرضی به نمایش گذاشته شد.

این مسئول ادامه داد: این نمایشگاه با محوریت امداد و نجات و همکاری جمعیت هلال احمر برپا شده است و با همکاری چهارتن از اعضای کانون دانشجویی هلال احمر، به بازدید کنندگان، آموزشهای لازم برای کمکهای اولیه و احیای قلب داده و به دانشجویان علاقمند برای عضویت در هلال احمر فرم ثبت نام اعطا شد.

وی یادآورشد: دراین نمایشگاه، انواع لوازم امدادی مانند کیف کمری امداد درمان بدون تجهیز دارویی، کیف کمکهای اولیه رنگی، کیف امدادی آلومینیومی، بیل تاشو در سایز کوچک، پتوی نجات با کیف کمری به فروش می رسد.

رئیس جمعیت هلال احمر دماوند افزود: همچنین انواع روکش کفش و پوتین ویژه موتور سواری و کوهنوردی یا گت، پشم شیشه دار، اجاق تاشو کمری به همراه کیف کمری، فندک، سوخت جامد کوچک و سایر لوازم دیگر امدادی نیزبرای فروش وجود دارد.