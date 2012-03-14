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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

ایران نژاد:

کرج در سال 90 سالی پرکار را پشت سرگذاشت

کرج در سال 90 سالی پرکار را پشت سرگذاشت

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با اشاره به دستاوردهای این شهرستان در سال 90، از این سال به عنوان سالی پرکار و بانشاط یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یاران نژاد در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان کرج در سال 90 که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن غدیر فرمانداری کرج تشکیل شد، گفت: در سال 90 که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادی نامگذار شد، تمامی مدیران جهادگونه حرکت کرده و توانستند دستاوردهای خوبی را برای مردم شهرستان به ارمغان آورند.

وی افزود: با تلاش مدیران خوشبختانه سال 90 به عنوان سالی پرکار و بانشاط  در پرونده کرج ثبت شد.

ایران نژاد به دستاوردهای این شهرستان در سال جاری اشاره و تاکید کرد: در سال جاری شاهد برگزاری طرح های متعددی از جمله طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن که شهرستان کرج موفق به کسب رتبه اول کشوری در این حوزه شد، بهره برداری از پروژه های دهه مبارک فجر و رصد طرحها و پروژه های شهرستان کرج بودیم.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه که با حضور و مشارکت گسترده مردم موجب شد مشارکت از 28 درصد در دوره هشتم مجلس به 5/46 درصد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد از نمونه های بارز و مهم این دستاوردها است.

همچنین ایران نژاد با آرزوی سالی خوش برای مردم و مدیران شهرستان اظهار امیدواری کرد: در سایه وحدت و همدلی، کرج در سال 91 در همه زمینه ها شاهد رشد بیش از پیش باشد تا کام مردم از خدمت خدمتگزاران به نظام و انقلاب شیرین شود.

کد مطلب 1560287

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