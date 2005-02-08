در انتها فقط نور بود

سينماي ايران مي تواند مثل يك آدم سرگردان در يك كوير بزرگ درته يك چاه گم شود وهيچكس آن را نبنيد و نشنود، اما گاه يك كارگردان مي تواند آن را با يك فيلم نجات دهد.

فيلم "خيلي دور - خيلي نزديك" حكايتي ازاين دست است. خيلي دوراست، چرا كه سينماي ايران از معنا دورگشته و مي رود تا در زير خروارها ادعا و صد البته فروش و گيشه گم شود وخيلي نزديك است، چرا كه حكايت هر يك از ما آدمهاست. فيلم يك موقعيت است. موقعيتي براي بيان واقعيات و دريچه اي براي نجات!

فيلم ميركريمي يك تبر است . يك چاه است . سك سحابي است كه هم تولد ستاره ها را شاهد است وهم مرگ ستاره ها را. يك آمد و شد كوتاه اما طولاني است. اين قبر مي تواند گذر از تاريكي و رسيدن به روشنايي باشد. تو نجات پيدا مي كني به شرط اينكه باور كني و ايمان بياوري . حتي اگر بشارت دهنده و منجي تو، از نسل بعد از تو باشد.

فيلم خيلي دور است، چرا كه در لوكيشن كوير كه بدوي است و دست نخورده باقي مانده است. از قرون ماضي حادث مي شود وخيلي نزديك است، چرا كه با تكنولوژي مدرن ، ماشين آخرين سيستم و تجهيزات پزشكي راهي اين ديار شده ايم. فيلم نه تضاد سنت ومدرنيسم كه همراهي ايندو را نشان مي دهد. اين همراهي به نتيجه نمي رسد، مگراينكه تو خود را مرور كني. هرانساني بارگناه خود را بر دوش مي كشد و نمي تواند بي آنكه بار خود را سبك كند، به فكر سبك كردن بار ديگران باشد. تو تا خودت رااصلاح نكني نمي تواني به اصلاح و كمك ديگران بپردازي.

فيلم خيلي دور است، چرا كه جامعه اي منحط شده و گرفتار در ماديات و پول را مي نماياند و خيلي نزديك است، چرا كه راه گريز از اين جامعه را نشان مي دهد. به اندك تصميمي مي تواني از پيكره اين جامعه منحط گريز بزني و راهي شوي. راهي را كه تنها راه نجات تو نيست، اما مي تواند يكي از گزينه هاي اجتناب ناپذير تو باشد. تو فقط بايد بخواهي .

فيلم خيلي دور است، چرا كه گذر عمر را نشان مي دهد. سفر را نشان مي دهد وحكايت آدمهاي سفر را و خيلي نزديك است، چرا كه ما درهر لحظه عمر زندگي مي كنيم و درهر لحظه سفر حيات داريم و با حكايت تك تك آدمها آشنا مي شويم. حكايت هاي ساده زندگي هر يك از آدمها كه هر روزه مي توان مشاهده كرد، اما بايستي حتما موقعيتي بوجود آيد تا با عمق تك تك آنها و رفتارشان آشنا شوي.

"خيلي دور خيلي نزديك" پا را از يك فيلم بودن محض فرارتر مي داند و تبديل به يك پيام الهي مي شود. پيامي كه از دريچه روشنايي يك قبر خود ساخته بشري با نور به سويت مي آيد. درانتها هيچ نبود جز نور.

"سعيد اصغرزاده"