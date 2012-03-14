پرداخت بیش از 30 میلیارد ریال وام خودکفایی توسط کمیته امداد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوبخت افزود: این اداره از ابتدای اردیبهشت سال جاری تا پایان دیماه سال 90 مبلغ سه میلیارد و 860 میلیون تومان وام خودکفایی به مددجویان پرداخت کرده است.

وی بیان کرد: تسهیلات یاد شده به 891 نفر از مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

نوبخت ادامه داد: مبلغ وامهای خودکفایی از منابع امداد تامین می شود که تا میزان 10 میلیون تومان است.

چهارشنبه سوری در بخش مرکزی تهران حادثه ‏ای نداشت

رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی بخش مرکزی تهران از سپری شدن چهارشنبه آخر سال بدون سانحه در این بخش از شهرستان تهران خبر داد.

علی شکری اظهار داشت: شب چهارشنبه ‏سوری امسال بی حادثه پایان یافت و امور به دقت پیگیری شد.

وی ادامه داد: در شب گذشته و بامداد امروز نیروهای مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی بخش مرکزی تهران در آمادگی کامل به سر می بردند.

شکری یادآور شد: چهارشنبه آخر سال در بخش مرکزی تهران با استقرار سه پایگاه در شهر جدید پردیس، بومهن و جاجرود همراه بود.

وی افزود: از این رو، در صورت بروز مشکلات احتمالی نیز آمادگی کامل برای مواجهه با آن وجود داشت.

مراسم چهارشنبه آخر سال در شمیرانات با آرامش سپری شد

رئیس اورژانس شهرستان شمیرانات گفت: مراسم چهارشنبه آخر سال در این شهرستان با آرامش سپری شد.

مجتبی محمدی افزود:‌ در شب چهارشنبه آخر سال، در شمیرانات سه نفر مجروح شدند.

وی با بیان اینکه افراد ذکر شده، آسیب جدی ندیده بودند، بیان کرد:‌ افراد آسیب دیده با درمان سرپایی مداوا شدند.

این مسئول یادآور شد: تمهیدات ویژه ای از سوی شهرستان برای پیشگیری از آسیبهای آتش بازی در شب چهارشنبه آخر سال اندیشیده شده بود که این امر موجب پیشگری حوادث شد.