علامه فضل الله :موضع يكپارچه ملت ايران توطئه هاي خارجي را ناكام خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، علامه فضل الله مرجع بزرگ شيعيان لبنان درمراسم جشن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بيروت گفت : جمهوري اسلامي ايران همچنان يكي از مراكز مورد هدف دولت آمريكا است .

وي به اين نكته اشاره كرد: آمريكاي بوش حركت سياسي و فرهنگي و اقتصادي ايران را زير نظر گرفته است و آن را در ليست اهداف آينده خود قرار داده است و اين كار را چه ازطريق محاصره و تنگ كردن عرصه بر ايران و چه از طريق جلوگيري از هرگونه تحرك گسترده سياسي و اقتصادي و استراتژيكي اين كشور انجام مي دهد.



علامه فضل الله اتحاد ملت ايران و يكپارچه شدن صفوف آنها را عامل مهمي در رويارويي با توطئه هاي خارجي و خنثي كردن آن اعلام كرد و گفت : شرايط سياسي وامنيتي كه ايران را دراين مرحله احاطه كرده است خطراتش كمتر از خطراتي كه در پي پيروزي انقلاب اسلامي با آن مواجه بود، كمتر نيست.

اين جشن كه در آستانه ?? بهمن براى گراميداشت بيست و ششمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، در بيروت برگزار شد، ميهمانان ويژه اي همچون"نبيه برى" رييس مجلس لبنان ، نماينده نخست وزير، "محمود حمود" وزير امور خارجه ، جمعى از نمايندگان مجلس ، روحانيان شيعه ، سنى، مسيحى، مسوولان و نمايندگان گروه هاى سياسى لبنان ، ديپلمات هاى خارجى مقيم بيروت و شمارى از نمايندگان رسانه هاى خبرى در آن شركت داشتند.

"مسعود ادريسى" سفير جمهورى اسلامى ايران در لبنان در اين آيين ابتدا درباره سختيهاى ملت ايران در راه كسب استقلال، آزادى، حاكميت اسلام و همچنين موفقيتهاى اقتصادى، علمى و فرهنگى آنان و تبديل شدن دولت ايران به يك حاكميت قدرتمند و مقتدر توضيحاتى ارايه كرد.



وى سپس به مواضع جمهورىاسلامى ايران در قبال مسايل مهمى همچون فعاليتهاى هسته اى و ادعاهايى كه آمريكا و برخى كشورهاى غربى در مورد ايران در اين زمينه دارند سخن گفت .

سفير ايران در لبنان فعاليت هاى هسته اى ايران را پيشرفته و مسالمت آميز دانست و گفت فعاليتها و تاسيسات هسته اى ايران زير نظر آژانس بين المللى انرژى هسته اى قرار دارد و بازرسان اين آژانس همواره از اين مراكز ديدن مىكنند.

ادريسى همچنين گفت ايران از نخستين كشورهايى است كه بر لزوم تبديل شدن خاورميانه به منطقه اى خالى از تسليحات هسته اى تاكيد داشته است .



سفيرجمهورى اسلامى ايران در بخش پايانى اظهاراتش درباره تداوم حمايت هاىايران از ملتهاى منطقه گفت : جمهورى اسلامى ايران پشتيبان اساسى و راهبردى ملت هاى منقطه بويژه لبنان ، سوريه ، فلسطين و عراق باقى خواهد ماند و در دفاع از آرمان هاى عادلانه انسانى دريغ نخواهد كرد.