مرگ کودک 11 ساله بر اثر ترقه/ سن جدید ممنوع الخروج شدن

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور با اعلام خط قرمزهای پلیس در نوروز و برخورد با رانندگان متخلف گفت: در نوروز با سرعت، سبقت، نداشتن معاینه فنی یا حرکت در شانه خاکی برخورد کرده و در صورتیکه راننده ای دو تخلف حادثه ساز مرتکب شود خودرویش 72 ساعت توقیف می شود.

به گفته وی، در صورتی که راننده ای از 25 اسفند تا 20 فروردین مرتکب تخلف نشود نمرات منفی اش پاک شده و این موضوع سیاستی تشویقی است.

کشف نزدیک به پنج تن مواد مخدر در مرزها

امیر احمد گراوند جانشین فرمانده مرزبانی از کشف چهارتن و 800 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه عملیات مسلحانه خبر داد و در این باره گفت: در درگیری مسلحانه با قاچاقچیانی که از پاکستان قصد ورود به کشور را داشتند سه تن و 700 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شد. همچنین در درگیری در مرز سلماس نیز ماموران موفق شدند 100 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

به گفته گراوند، ماموران دریابانی هرمزگان نیز موفق شدند 1000 بطری مشروبات الکلی را کشف کنند.

اسباب کشی در نوروز ممنوع

سردار حسین ساجدی نیا در نشستی خبری با اعلام اینکه اسباب کشی در نوروز ممنوع است و تنها با مجوز کتبی کلانتری ها امکان پذیر است،گفت: پلیس برنامه های ویژه ای برای تامین امنیت نوروزی تهران دارد و 300 ایستگاه پلیس را برای نوروز در محلات مستقر کرده است. این درحالی است که خدمات مراکز صدور گذرنامه و اماکن به صورت شبانه روزی در تهران فعال است.

رئیس پلیس تهران از کنترل اراذل و اوباش در نوروز خبر داد و تاکید کرد: در نوروز مجرمانی که به مرخصی می ایند از سوی کلانتری ها و پلیس امنیت کنترل شده تا به چرخه جرم بازنگردند.

ممنوع الخروج شدن نخبگان صحت ندارد

در این هفته سردار محمود صادقی رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت با اعلام اینکه ممنوع الخروج شدن نخبگان صحت ندارد گفت این افراد برای رفع ممنوعیت باید به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.

سردار صادقی با اعلام سن جدید ممنوع الخروج شدن گفت: از این پس سن ممنوع الخروج شدن براساس ماه تولد محاسبه شده و دیگر سال ورود به 18 سالگی ملاک نیست.

راه اندازی پاسگاههای روستایی

سرهنگ مهماندار نیز این هفته با توجه به نزدیک شدن به نوروز و آغاز سفرها به راه اندازی پاسگاههای روستایی اشاره کرد و گفت: براساس اعلام قبلی پلیس راه روستایی راه اندازی شده و پاسگاههای آن نیز به زودی راه اندازی می شود. امسال خوشبختانه تلفات راههای روستایی 20 درصد کاهش یافته است.

مرگ کودک 11 ساله به خاطر ترس از ترقه

در چهارشنبه سوری امسال که به گفته پلیس یکی از کم حادثه ترین سالهای اخیر است 400 نفر مجروح شدند و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند. در یک حادثه کودک 11 ساله ای به علت ناراحتی قلب به علت ترس از ترقه و صدای ان سکته کرد و جان خود را از دست داد.

سردار ساجدی نیا نیز با اعلام اینکه کمتر از 10 نفر دستگیر شدند گفت: چهل نفر در تهران مجروح شدند که 30 نفر آنها سرپایی مداوا شدند.

پنج تخلف بزرگ رانندگی

به گفته سرهنگ دهقانی نبستن کمربند ایمنی،تردد غیرمجاز در طرح ترافیک،استفاده نکردن از کمربند ایمنی،ایستادن در محل ممنوع و سرعت غیر مجاز مهمترین تخلف رانندگی کشور است. در سال 90 بیش از 9 میلیون و 230 هزار برگ جریمه صادر شده است. ضمن اینکه برای ورود غیر مجاز به طرح پنج میلیون و 420 هزار برگ جریمه صادر شده است.

اجرای طرح ترافیک تا 28 اسفند

امسال نیز طرح ترافیک تا 28 اسفند اجرا می شود و با متخلفان برخورد می شود. این طرح از 29 اسفند تا 14 فروردین اجرا نمی‌شود و پس از آن خودروها باید طرح ترافیک سال 91 داشته باشند.