به گزارش خبرنگار مهر، با آماده سازی فضای گلزار شهدای خرمشهر متناسب با حضور راهیان نور و برنامه ریزی فرهنگی برای برگزاری مراسم معنوی و روایتگری دفاع مقدس، یادمان شهدای گمنام خرمشهر اکنون آماده پذیرایی از زائران راهیان نور است.

هم اکنون کاروانهای راهیان نور ضمن بازدید از مناطق عملیاتی محور خرمشهر مانند شلمچه، مسجد جامع، موزه دفاع مقدس، بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) و یادمان جدید نهر خین در گلزار شهدای این شهر که مدفن 136 شهید گمنام است نیز حضور پیدا می کنند.



با وجود محدودیتهای موجود در سال جاری در راهیان نور، گلزار شهدای خرمشهر امسال تنها به مسئله جذب زائر خواهد پرداخت و برنامه ریزی برای استقرار راوی ثابت در یادمان و امور دیگر، مشروط به ارائه امکانات از سوی مسولین و نیز ثبت این نقطه به عنوان یادمان رسمی در خرمشهر است.



مراسم رسمی شروع به کار یادمان ۱۳۶ شهید گمنام خرمشهر، روز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه با حضور جمعی از خانواده شهدای خرمشهر، نمایندگان ستاد مرکزی راهیان نور، تعدادی از راویان دفاع مقدس و نیز مداحانی چون حاج مهدی سلحشور برگزار خواهد شد.



افتتاح این یادمان مقدمه ای برای برگزاری کنگره سرداران و شهدای خرمشهر است که بناست در خردادماه سال 91 در همین شهر به عنوان پایتخت مقاومت ایران برگزار شود.