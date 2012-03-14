بانک جامع آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی خراسان رضوی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی از ایجاد بانک اطلاعاتی آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

هادی ذاکری افزود: از آنجا که یکی از دغدغه های جدی مسئولان استان وجود مغایرت در آمار منتشر شده از سوی دستگاه های اجرایی است طی بخش نامه مورخ 26 مرداد 90 تمامی دستگاه های استان موظف شدند آمار حوزه تخصصی خود را پس از بررسی و صدور مجوز از سوی دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی منتشر کنند.

25 اسفندماه آغاز طرح نوروزی راهداری در جاده های خراسان رضوی

سرپرست اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: طرح راهداری نوروزی اداره کل راه و ترابری استان از 25 اسفند ماه جاری آغاز و تا 20 فروردین سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

ابراهیم صنیعی گفت: در تمام ایام اجرای این طرح اکیپ های راهداری نوروزی به صورت تمام وقت در راهها و به عنوان یاور مسافران و زائران برای ایجاد سفری توام با ایمنی و آسایش فعالیت خواهند کرد.

همچنین از راه اندازی 10 ایستگاه ثابت خدمات رسانی به زائرین در حاشیه محورهای شریانی و پرتردد استان خبر داد و گفت: وظیفه این ایستگاه ها ارائه خدمات اولیه به مسافران همچنین ارائه خدمات خودرویی و راهنمایی های جاده ای است.

خدمات مطالعاتی و سیاحتی کتابخانه آستان قدس رضوی درایام نوروزی

سخنگوی سازمان کتابخانه‌ها ، موزه‌‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در راستای ارائه خدمات مطالعاتی و سیاحتی به زائران ومجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) کتابخانه های آستان قدس در ایام تعطیلات نوروزی دایر هستند.

مهدی قیصری نیک اظهارکرد: کتابخانه مرکزی درایام تعطیلات نوروزی به غیر از روزهای اول و سیزدهم نوروز از ساعت8 تا 19 در خدمت زائران وعلاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است.

اظهار کرد: در این ایام تالار های قفسه باز خواهران و برادران در ایام تعطیل از ساعت8 تا19 وروزهای غیر تعطیل از ساعت8 تا22برای مطالعه وارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در خدمت‌ مراجعان، زائران وعلاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.

نیکوکاران خراسان رضوی هدایای رئیس جمهور را به بهزیستی اهدا کردند

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی گفت: سه تن از نیکوکاران خراسان رضوی، قطعاتی از هدایای رئیس جمهور و همسرش را که به حراج عمومی گذاشته شده بود خریداری و آنها را به بهزیستی خراسان رضوی اهدا کردند.

یحیی خسروی نسب گفت: خیرین چند قطعه از این هدایا شامل زیورآلات، خودکارخودنویس و ساعت را به مبلغ کلی 15 میلیون و 250 هزار تومان خریداری و آنها را تقدیم بهزیستی خراسان رضوی کردند.

شایان ذکر است رئیس جمهور و همسرش هدایایی را که در سفرهای خارجی از سوی مقامات و مسؤولین این کشورها به آنها هدیه شده به سازمان بهزیستی اهدا کرده‌اند.