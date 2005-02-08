بازيكنان كره شمالي به عشق خانه و اتومبيل و پول به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار " مهر" ري هيو يون يكي از اعضاي عاليرتبه كميسيون ورزشي كره شمالي در اين خصوص اظهار داشت: بازيكنان تيم كره شمالي درصورت پيروزي بر ژاپن و البته راه يافتن به جام جهاني 2006 آلمان پاداش هاي فراواني از جمله خانه و اتومبيل دريافت مي كنند.

تيم كره شمالي در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006با تيم هاي ايران ، ژاپن و بحرين همگروه است و فردا راس ساعت 30/19 به وقت محلي اولين ديدار خود را مقابل تيم ژاپن در ورزشگاه سايتاما در نزديكي توكيو به انجام خواهد رساند.