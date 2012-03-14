مسافران نوروزی با خاطری آسوده به البرز سفر کنند

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر استقرار دستگاهای ذیربط ستاد تسهیلات نوروزی و مدیریت بحران استان البرز، گفت: این دستگاهها از اوایل هفته جاری در جاده های مواصلاتی استان مستقر شده و تا پایان تعطیلات در این راهها مستقر هستند.

وی افزود: بر اساس طرحی که برای استقبال از بهار با عنوان استقبال ایمن از بهار نامگذاری شده است،همه دستگاهها شامل اورژانس، هلال احمر، پلیس راه، امداد خودرو و... تا پایان روز 15 فروردین در راههای مواصلاتی استان مستقر شده اند.

باقری همچنین از آمادگی این ستاد برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی خبر داد و گفت: طی هماهنگی های انجام شده با سالنهای عمومی، مساجد و اوقاف در صورت نیاز به اسکان اضطراری این ستاد آمادگی کامل دارد.

وی یادآور شد: 40 پایگاه اورژانس، دو ایستگاه سلامت در اتوبان تهران- کرج- قزوین و جاده کرج- چالوس توسط بهداشت و درمان، 12 ایستگاه جاده ای هلال احمر و یک ایستگاه امداد هوایی از جمله پایگاههایی است که برای رفاه حال مسافران نوروزی فعال شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان البرز همچنین از استقرار 14 ایستگاه خدماتی توسط ادارات استان و 14 پایگاه در راههای مواصلاتی البرز خبر داد.



باقری تاکید کرد: همه تجهیزات فراهم شده و نیروها در آمادگی کامل به سر می برنند.