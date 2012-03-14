به گزارش خبرگزاری مهر، قطر که میزبان جام جهانی 2022 است هنوز نظر قطعی خود را در خصوص اجازه فروش مشروبات الکلی در ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات اعلام نکرده است.
"حسن الثوادی"، مدیرکل کمیته برگزاری جام جهانی 2022 گفت این موضوع باید با حضور مقامات فیفا بررسی شود. قطر کشوری مسلمان است که کارکنان خارجی بسیاری دارد و فروش الکل فقط به هتلهای پنج ستاره محدود میشود اما در استادیومهای کشور قطر مشروبات الکلی فروخته نمیشود.
الثوادی گفت: دلیلی نمیبینم برای اینکه مشروبات الکلی در استادیومها استفاده شود. چندین کشور از جمله برزیل هم بتازگی فروش الکل در ورزشگاهها را ممنوع کردهاند. اجازه بدهید در این خصوص با فیفا به بحث و گفتگو بنشینیم.
نظر شما