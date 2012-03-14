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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

رئیس جمهور ترکیه:

سپر موشکی ناتو علیه ایران نیست/ اسرائیلیها تبلیغات منفی می کنند

سپر موشکی ناتو علیه ایران نیست/ اسرائیلیها تبلیغات منفی می کنند

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه سپر موشکی ناتو علیه ایران مستقر نشده است، تاکید کرد: سپر موشکی یک سیستم دفاعی در جهت منافع اعضای ناتو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "عبدالله گل" در مصاحبه با تلویزیون تونس درباره سیستم سپر موشکی ناتو که در ترکیه مستقر شده اظهار داشت: این سیستم علیه ایران نیست.

وی تاکید کرد: ترکیه از سال 1952 عضو ناتو است و یکی از اعضای مهم محسوب می شود. همچنین سپر موشکی یک سیستم دفاعی در جهت منافع اعضای ناتو است.

وی افزود: این سیستم ممکن است امروز در ترکیه و فردا در کشور دیگری مستقر شود.

رئیس جمهور ترکیه روی این جمله دو بار تاکید کرد که سپر موشکی ناتو با هدف حمله به کشورهای دیگر ندارد.

گل در پاسخ به سوالی درباره اینکه سپر موشکی ناتو در جهت حفاظت از منافع اسرائیل ایجاد شده است اظهار داشت: این ادعاها صحت ندارد، اسرائیل عضو ناتو نیست و نمی تواند از امکانات آن استفاده کند به ویژه تا زمانی که ترکیه عضو ناتو می باشد این اقدام هرگز عملی نیست، چون هرگونه اقدامی در ناتو بر مبنای آرای جمعی اتخاذ می شود. وی این گونه ادعاها را تبلیغات منفی از سوی اسرائیلیها دانست.

کد مطلب 1560321

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