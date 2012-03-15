گودالهای شهر زنجان خودروها را می بلعند/ لزوم رسیدگی به معابر شهری

به گزارش خبرنگار مهر، بی توجهی شهردار زنجان و برخورد نامطلوب با منتقدان دلسوز و همچنین اصاحب رسانه فضایی را در شهر زنجان حاکم کرده که از یک طرف مردم از وضیت نامطلوب معابر شهری گله مندند و از سوی دیگر شهردار زنجان جواب منتقدان را با برخوردهای نامناسب می دهد.

تنها طی چند روز اخیر دو مورد واژگونی خودروی سنگین در چاههایی رخ داد که شهرداری زنجان آنها را باید ساماندهی و پر می کرد.

در نخستین مورد که شامگاه سه شنبه روی دارد یک دستگاه اتوبوس بنز در میدان مدیریت منطقه کوی فرهنگ شهر زنجان در داخل چاهی که چند روز حفر شده بود افتاد و در مورد دوم نیز یک ماشین خاور با بار ماسه در چاهی واقع در ضلع مقابل مورد اول افتاد.

متاسفانه طی چندماه اخیر بی توجهی شهرداری زنجان به وضعیت عمران شهری شدت یافته و مردم شهر زنجان از وضعیت موجود لطمات و اذیتهای فراون را متحمل می شوند.

تلاش های محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان را باید محرکی اساسی در زمینه توسعه عمران شهری دانست و اگر منصفانه قضاوت بکنیم باید گفت اگر تلاش های رئوفی نژاد و معاونان سابق و فعلی عمرانی وی نبود شاید هنوز بسیاری از طرحهای مران شهری همانند محور داوود قلی ودلجویی و پل حضرت ولیعصر تاکنون نتوانسته بود به بهرداری برسد.

در حال حاضر در آستانه سال جدید و حضور مسافران نوروزی وضعیت نامطلوب در سطح شهر زنجان به لحاظ مبلمان شهری وجود دارد و اگر فعالیتی صورت می گیرد تنها به عنوان "وصله موقتی" است.

موزایک های در رفته، خیابانهای پر چله و گودال های عمیق در وسط خیابان حکایت عمران شهری زنجان است که همیشه توجیه های مختلفی برای آن وجود داشته است.

بی شک شهر زنجان به عنوان مرکز استان باید دارای ویژگیهای خاص باشد و بتواند در نقش پیشانی و نقطه ثقل استان به لحاظ مبلمان شهری دارای قابلیتهایی باشد ولی در حال حاضر شاهد آن هستیم که این وضعیت مبلمان شهری در سایر شهرستانهای استان که دارای شهرداران بومی هستند بهتر ازوضعیت مرکز استان زنجان است.

محمد رئوفی نژاد که بارها از وضعیت نامطلوب شهری انتقاد کرده باردیگر این انتقاد را اعلام و تاکید کرد که وضعیت معابر و خیابانهای شهر زنجان مطلوب نیست.

استاندار زنجان به اسفناک بودن وضعیت آسفالت معابر و جاده‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه سرما و برودت هوا بهانه مناسبی برای کم‌کاری بعضی نهاد‌ها و سازمان‌ها شده است.

به گفته رئوفی نژاد در حال حاضر وضعیت بزرگراه ها برون شهری و معابر داخل شهری زنجان مناسب نیست و این امر بیانگر بی توجهی مدیران دستگاه های مربوطه است.

در حال حاضر که تنها چند روز بیشتر به آغاز سال نمانده، شهرداری زنجان که همواره کارهای عمرانی را در دقیقه 90 اجرا می کند این روزها سخت در حال وصله کردن خیابانها و یا به عبارت لکه گیری خیابانهاست و به نوعی توجیه وضعیت نامناسب عمران شهری زنجان است.

مردم شهر زنجان از اعضای شورای شهر زنجان انتظار دارند نسبت به وضعیت موجود در خصوص معابر و عمران شهری توجه ویژه داشته باشند و پاسخگوی اعتمادی باشند که مردم زنجان به آنها داشته اند.

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گزارش:رحیم مقدمی

عکس:فاطمه هاشم نژاد