11 دستگاه برتر اشتغالزا در گلستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان که بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد، از دستگاههای اجرایی که توانستند تعهد ایجاد اشتغال خود در استان را محقق کنند، با حضور استاندار و معاون برنامه ریزی استانداری تجلیل شد.

در این جلسه غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابوطالب جلالی مدیرکل فنی و حرفه ای، محمدتقی جوان شورابی مدیرکل راه و شهرسازی، ناصر فخرموحدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و محمد علینژاد رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از عبدالله عباسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، قربان عباسی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدتقی امینی مدیرکل امور زندانها و اقدامات تأمینی، عباس حاجی اکبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)، محمد جهانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و سید رضایی رئیس صندوق مهر امام رضا (ع) استان گلستان با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تجلیل و قدردانی شد.



از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی نیز با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.