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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

سحرخیز:

گسترش رشته های فنی و حرفه ای عامل پیشرفت کشور است

گسترش رشته های فنی و حرفه ای عامل پیشرفت کشور است

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گسترش رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای را یکی از عوامل تعالی و پیشرفت کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز ظهر امروز چهارشنبه در چهارمین جشنواره تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری 90 و مدال آوران المپیادهای علمی و برگزیدگان جشنواره خوارزمی بر توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش تاکید کرد و افزود: نجات کشور در توسعه هنرستانها و گسترش رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش است.

سحرخیز ضمن اشاره به وضعیت سند ملی نخبگان افزود: سند ملی نخبگان در حال تهیه و تنظیم است که در صور اجرایی شده می تواند افراد نخبه بیشتر با کارآمدی بالاتر را تقدیم کشور کند.
 
وی ادامه داد: معتقدیم وزارتی همچون آموزش و پرورش نقش مهم و اساسی در تربیت نخبگان و آموزش نیروی انسانی دارد به همین دلیل در برنامه های این وزارتخانه توجه به نیروی انسانی و تربیت دانش آموزان از جایگاه بالایی برخوردار است.

سحرخیز ضمن اشاره به رشد 40 درصدیر مدارس دولتی در کشور و اشاره به طرح شهاب (طرح مشترک آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان) افزود: در این طرح شناسایی و هدایت دانش آموزان برتر در مدارس صورت می پذیرد که بدون جابه جایی دانش آموزان برای پیشرفت و افزایش سطح علمی آنان تلاش می شود.

وی ادامه داد: طرح شهاب به منظور رشد دانش آموزان اجرا می شود که در حال حاضر تنها در استان اصفهان و چند استان دیگر به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن تاکید بر نگاه هماهنگ به آموزش و هرم شغلی عنوان کرد: ما باید نگاه هماهنگ به آموزش و هرم شغلی داشته باشیم و در هرم شغلی در کشور، وجود کاردان فنی و نیروی تکنسین ضروری است.

سحرخیز در ادامه با تاکید بر توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: لازم است افزایش هدایت دانش آموزان به سمت رشته های کاردانش و فنی حرفه ای و افزایش هنرستانها به منظور تربیت نیروی متعهد و متخصص برای ورود به بازارکار و رفع معضل بیکاری صورت پذیرد.

وی همچنین ضمن اشاره به استقرار نظام آموزشی جدید و برنامه ریزی برای حذف دوره پیش دانشگاهی تا سه سال آینده عنوان کرد: در نظام آموزشی جدید، هنرستانها دوره سه ساله تخصصی خواهند داشت.

سحر خیز تاکید کرد: اگر ما به دنبال تفکر خلاق و پویا در مدارس هستیم باید هوشمندسازی مدارس را جدی بگیریم زیرا با وجود بحث هوشمندسازی مدارس، می توان تحول پایداری در کشور ایجاد کرد.
 
 
کد مطلب 1560334

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