عملکرد ادارات در زمینه جهاد اقتصادی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان مردم را پیروز واقعی انتخابات 12 اسفند عنوان کرد و افزود: حضور کم نظیر مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثابت کرد نظام اسلامی همچنان از حمایت تمامی توده ها و آحاد جامعه برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای بزرگ حضور با شکوه مردم در پای صندوقهای رای، نمایش پیوند نا گسستنی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و حرکت در مسیر اندیشه های دینی بود.

استاندار هرمزگان حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند را برای جریانات سیاسی نیز موثر دانست و اظهار داشت: این انتخابات پیوند عمیق میان ملت و رهبری را به خوبی نشان داد و باید مسئولان پس از این انتخابات با در پیش گرفتن مسیر خدمت و تلاش قدرشناس حضور مردم در انتخابات باشند.

عزیزی با اشاره به افزاش حضور مردم هرمزگان در انتخابات، تصریح کرد: مردم استان هرمزگان نیز همراه با سایر مردم ایران حضوری تاریخی را در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشتند و میزان مشارکت مردم هرمزگان در انتخابات مجلس نهم نسبت به انتخابات دوره هشتم مجلس افزایش 30 درصدی بر اساس میزان واجدین شرایط طی این دوره انتخابات داشته است.

وی در ادامه سال 90 را سالی سرشار از موفقیت برای کشور دانست و بیان داشت: سال جهاد اقتصادی، سالی پر از دستاوردهای مختلف برای کشور بود و دستگاههای اجرایی در این سال حرکت خوبی را برای اجرای جهاد اقتصادی در کشور آغاز کردند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: باید عملکرد دستگاههای اجرایی مختلف در زمینه اجرایی کردن محورهای جهاد اقتصادی در استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت این کار مشخص شود.