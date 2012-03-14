ششمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابات 24 دانش آموز برای ورود به مجلس دانش آموزی به رقابت پرداختند که در پایان و پس از شمارش آرا سعید میرزایی از اردبیل، علیرضا جاهداز خلخال و عذرا درخشان از کوثر حد نصاب آرا را به دست آورده و به مجلس دانش آموزی راه یافتند.

مسئول دبیرخانه مجلس دانش آموزی استان اردبیل بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این انتخابات به خبرنگار مهر گفت: مجلس دانش آموزی هر دو سال یک بار برگزار و 150 نماینده از سراسر کشور برای ورود به مجلس دانش آموزی انتخاب می شوند که سهم استان اردبیل سه نماینده است.

محمد قلیان افزود: مجلس دانش آموزی با هدف رسیدگی به مشکلات و موضوعات قانونی مربوط به دانش آموزان تشکیل شده و هر دو سال یکبار نمایندگان خود را از سراسر کشور طی برگزاری انتخاباتی در تمامی مدارس به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.

وی تصریح کرد: وجود نماینده در مجلس برای اقشار و گروههای مختلف از جمله دانش آموزان می تواند علاوه بر آشنایی دانش آموزان با حقوق مدنی خود آنها را برای تصمیم گیری جمعی و انتخابات قانونمند آماده کند.

قلیان افزود: استان اردبیل به نسبت جمعیت جوان خود استعدادهای قابل توجهی در بطن خود دارد که در میان دانش آموزان می توان نمونه های اعلای آن را مشاهده کرد.

وی وجود نمایندگان مجلس را برای دانش آموزان فرصتی برای ایراد نظرات و پیشنهادات و طرح مشکلات خود بر شمرد.