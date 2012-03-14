به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فلاحی ابراهیم سحرخیز ظهر امروز چهارشنبه در چهارمین جشنواره تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری 90 و مدال آوران المپیادهای علمی و برگزیدگان جشنواره خوارزمی به تشریح بخشی از موفقیت های اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در طول سالهای اخیر پرداخت و افزود: ارتقای رتبه علمی استان خوزستان در سالهای اخیر از 19 به رتبه 15، کسب رتبه اول کشوری دانش آموزان خوزستانی در بحث اقامه نماز و مسابقات قران و معارف اسلامی و همچنین کسب رتبه برتر شوراهای آموزش و پرورش توسط استان خوزستان، جذب نیروی انسانی و استخدام بیش از 15 هزار نفر از آغاز تصدی مسئولیت حاجی بابایی تاکنون از جمله تلاشها و فعالیتهای این اداره کل است.

وی اضافه کرد: از 23 عنوان درس نهایی، دانش‌آموزان خوزستان توانستند در 20 درس، نمره‌ای بالاتر از نمره میانگین کشوری کسب کنند که این هم از دیگر موفقیتهای آموزش و پرورش استان خوزستان است.



فلاحی اظهار کرد: در دو سال اخیر درصد قبولی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه هشت رتبه و در مقطع راهنمایی شش رتبه نسبت به سالهای قبل، ارتقا یافته است.



وی با اشاره به دیگر موفقیتهای آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: این اداره در زمینه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، پژوهشی، ترویج فرهنگ نماز و تعداد برگزاری جلسات شورای آموزش پرورش رتبه های برتر استان را دارد.



فلاحی با اشاره به حضور اولیا در کنار دانش آموزان تاکید کرد: حضور اولیا در کنار دانش آموزان باعث موفقیت آموزش و پرورش در زمینه افزایش درصد قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری می شود.