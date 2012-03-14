شکستن رکورد شنای آبهای آزاد یک آرزو بود/ الگویم شهدا بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کبادی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تقدیرش اظهار کرد: هدف اولیه من از شنای طول خلیج فارس و شکستن رکورد شنا در آبهای آزاد این بود که به همه جهان ثابت کنم که جوانان ایران هنوز این غیرت را دارند که برای افتخار آفرینی برای کشورشان از جان مایه بگذارند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان عضوی از جامعه هلال احمر کشور دست به چنین اقدامی زده است، با این کار ثابت شد امدادگران هلال احمر ایران برای نجات جان انسانها حاضر هستند دست به هر کاری از جمله شنا کردن در آبهای خطرناک بزنند.



این شناگر با اشاره به اینکه این رکوردشکنی ابتدا یک ایده بود که دست یافتن به آن همانند یک آرزو شیرین بود، عنوان کرد: در طول شنا کردن در آبهای آزاد خلیج فارس یک تیم کامل تخصصی از سوی سازمان امداد و نجات همراه من بود و من را از خطرات احتمالی نجات می داد.



کبادی عنوان کرد: این رکورد را به ملت ایران و شهدای انقلاب اسلامی تقدیم می کنم چرا که به عشق آنها دست به این کار زدم و نام ایران را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کردم.



رکورددار شنای آبهای آزاد جهان گفت: 28 آذرماه این برنامه آغاز شد. همیشه در این مسیر نگاه‌های تیم اجرایی برای من قوت قلب بود.‌ آرزو داشتم که این سفر برای من یک سفر معنوی باشد و وقتی وارد اروندکنار شدم در آب اشک ریختم چون شخصیت و روح من نشات گرفته از روحیات انقلابی بود.



محمد حسین کبادی شناگر رکورد شکن گینس پس از 85 روز شنا و سپری کردن یک هزار و 100 کیلومتر از طول دریای خلیج فارس روز گذشته با ورود به آبهای اروند رود به کار خود پایان داد.



این شناگر که شنای خود را از استان هرمزگان آغاز کرده پس از طی کردن مسیر 30 کیلومتری دهانه اروند رود تا یادمان شهدای عملیات والفجر هشت اروندکنار شکستن رکود جهانی به شنای خود در این یادمان پایان داد.



وی تمام مسیر را به طور انفرادی و داخل یک محفظه فلزی طراحی شده از سوی متخصصان برای حفظ ایمنی و جلوگیری از حملات و آسیبهای احتمالی جانوران دریایی شنا کرده است.



طرح شناگر خلیج فارس از جمله طولانی ترین مسافت و رکوردهایی است که در تاریخ رشته ورزشی شنای آب های آزاد در جهان و برای نخستین بار از سوی یک شناگر ایرانی مسلمان و در حوزه خلیج فارس به مرحله اجرا در آمده و در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت خواهد شد.



پیش از این شناگری از کشور اتریش با طی مسافت 700 کیلومتر نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرده بود.